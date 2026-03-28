Mega Man Star Force Legacy Collection: Launch-Trailer zur Spielesammlung für moderne Plattformen

Mega Man Star Force Legacy Collection bringt die beliebte RPG Reihe mit sieben Spielen erstmals auf moderne Plattformen zurück.

Der ikonische blaue Held ist zurück: Mit der Veröffentlichung der Mega Man Star Force Legacy Collection erlebt die RPG-Reihe aus dem Jahr 2006 ihr Comeback auf aktuellen Konsolen und dem PC. Die Sammlung vereint gleich sieben Titel und ermöglicht einen umfassenden Rückblick auf eine prägende Ära der Serie.

Enthalten sind unter anderem die ursprünglichen Versionen von Mega Man Star Force Pegasus, Mega Man Star Force Leo und Mega Man Star Force Dragon sowie die beiden Fortsetzungen mit Mega Man Star Force 2 Zerker x Ninja, Mega Man Star Force 2 Zerker x Saurian und die Abschlusskapitel Mega Man Star Force 3 Black Ace und Mega Man Star Force 3 Red Joker.

Damit deckt die Sammlung die gesamte Serie ab und bietet ein vollständiges Spielerlebnis.

Die Neuauflage bleibt dem Kern der Originale treu, ergänzt die Spiele jedoch um moderne Verbesserungen. Diese sollen den Einstieg erleichtern und sowohl neuen Spielern als auch langjährigen Fans einen komfortablen Zugang ermöglichen. Dabei steht vor allem die Verbindung aus klassischem Gameplay und zeitgemäßen Anpassungen im Fokus.

Die Mega Man Star Force Legacy Collection ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One sowie PC via Steam erhältlich. Der Preis liegt bei 39,99 US-Dollar, während physische Editionen exklusiv für Nintendo Switch und PlayStation 5 angeboten werden.

Mit dieser Sammlung kehrt eine ganze Generation von RPG-Abenteuern zurück und bietet Spielern die Möglichkeit, die Geschichte und das Gameplay von Mega Man Star Force neu zu erleben.