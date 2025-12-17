Mega Man Star Force: Legacy Collection: Release-Termin für Spielesammlung steht fest

Eine riesige Mega-Man-Spielesammlung kündigte Capcom im September für Konsolen mit der Mega Man Star Force: Legacy Collection an.
Die Sammlung umfasst Spiele wie Mega Man Star Force Pegasus, Mega Man Star Force Leo, Mega Man Star Force Dragon, Mega Man Star Force 2 Zerker x Ninja, Mega Man Star Force 2 Zerker x Saurian und viele mehr.
Capcom hat mit dem 27. März 2026 jetzt einen fixen Release-Termin genannt. Dazu veröffentlichte man einen neuen Trailer, der nicht nur neue Impressionen der Reihe bereithält, sondern am Ende auch die Vorbesteller-Boni zeigt. Wer das Spiel vorbestellt, erhält demnach Musikarrangements als Bonus sowie die Charaktere Geo Stelar (Freizeitkleidung) und Omega-Xis für das Hauptmenü des Spiels.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hmm das ist ein sehr ungünstiger Termin für mich zu viele Spiele die da kommen
Bis dahin kann ik noch warten 😅 freu mich schon drauf
Leider wieder ohne deutsche Texte 😑
Ka warum Capcom da so geizig ist
Bin da entspannt, muss nicht direkt gekauft werden.
Könnte was für mich sein. Werde ich mal im Hinterkopf behalten.
Ja… ähm nein. Ich bevorzuge ein richtiges Mega Man gerne uch mal in einer 3D Welt
Der März ist vielleicht nicht für alle Gamer der passende Monat für dieses Game, ich könnte mich aber durchaus damit anfreunden. Die Legacy Collection muss es aber nicht wirklich sein.