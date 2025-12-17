Mega Man Star Force: Legacy Collection: Release-Termin für Spielesammlung steht fest

Capcom nennt einen Release-Termin für die Mega Man Star Force: Legacy Collection und zeigt die Vorbestellerboni.

Eine riesige Mega-Man-Spielesammlung kündigte Capcom im September für Konsolen mit der Mega Man Star Force: Legacy Collection an.

Die Sammlung umfasst Spiele wie Mega Man Star Force Pegasus, Mega Man Star Force Leo, Mega Man Star Force Dragon, Mega Man Star Force 2 Zerker x Ninja, Mega Man Star Force 2 Zerker x Saurian und viele mehr.

Capcom hat mit dem 27. März 2026 jetzt einen fixen Release-Termin genannt. Dazu veröffentlichte man einen neuen Trailer, der nicht nur neue Impressionen der Reihe bereithält, sondern am Ende auch die Vorbesteller-Boni zeigt. Wer das Spiel vorbestellt, erhält demnach Musikarrangements als Bonus sowie die Charaktere Geo Stelar (Freizeitkleidung) und Omega-Xis für das Hauptmenü des Spiels.

