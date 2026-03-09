Mega Man Star Force Legacy Collection: Sammlung bekommt große Online-Upgrades

Capcom stellt neue Online-Funktionen für Mega Man Star Force Legacy Collection vor.

Im Rahmen des Capcom Spotlight hat Capcom neue Online-Funktionen für die kommende Mega Man Star Force Legacy Collection vorgestellt. Die Sammlung erscheint am 26. März für Xbox Series X und Xbox Series S.

Eine der größten Neuerungen ist das überarbeitete Matchmaking. Spieler können nun über alle drei enthaltenen Titel hinweg nach Gegnern suchen, wodurch Online-Partien deutlich schneller gefunden werden sollen. Zusätzlich stehen verschiedene Spielmodi zur Auswahl, darunter Friend Match, Casual Match und Ranked Match.

Auch bekannte Features aus den Originalspielen wurden verbessert. Das Trading-System erlaubt es Spielern, Karten direkt mit anderen zu tauschen, um gezielt fehlende Karten für ihre Sammlung zu erhalten.

Darüber hinaus wurde die Brother List deutlich erweitert. Während im Original nur sechs sogenannte Brothers hinzugefügt werden konnten, erlaubt die Legacy Collection nun bis zu 100 Einträge pro Spiel. Dadurch sollen Online-Verbindungen und Kooperationen zwischen Spielern deutlich einfacher werden.

Mit diesen Verbesserungen will Capcom die Online-Funktionen der klassischen Titel modernisieren und die Multiplayer-Komponente der Reihe stärker in den Fokus rücken.