Megaquarium: Freshwater Frenzy Erweiterung erscheint am 25. Januar

Die Freshwater Frenzy Erweiterung zu Megaquarium erscheint am 25. Januar und bringt neue Levels, Süßwasser-Arten und mehr.

Megaquarium ist ein Freizeitpark-Management-Tycoon-Spiel mit einem aquatischen Twist. Gestaltet eure Ausstellungen, kümmert euch um eure Fische, verwaltet die Mitarbeiter und haltet die Gäste bei Laune.

Freshwater Frenzy ist die erste Deluxe-Erweiterung für Megaquarium. Sie fügt eine brandneue Umgebung hinzu, die ihr erforschen und meistern könnt – Süßwasser, und wird am 25. Januar 2022 für Xbox und PlayStation veröffentlicht.

Neue Features in Freshwater Frenzy

5 Levels in einer auf Süßwasser ausgerichteten Kampagne

30 Süßwasser-Arten

7 neue Becken

4 Accessoires zur Ausstattung der Mitarbeiter

Dutzende von neuen Objekten, darunter Dekorationen, Pflanzen, Ausrüstung und Poster

4 brandneue Farben, damit euer Aquarium immer „frisch“ aussieht

Freshwater Frenzy bringt viele neue Inhalte ins Spiel

Vom prähistorischen Arapaima bis zum berüchtigten Piranha – Freshwater Frenzy ist vollgepackt mit neuen Arten, die es zu entdecken gilt. Es gibt neue Pflegeanforderungen zu erlernen und anspruchsvolle neue Aquascaping-Anforderungen zu erfüllen!

Zum ersten Mal in der Geschichte von Megaquarium können Spieler Babytiere in ihrem Aquarium aufziehen. Jedes Tier hat seine eigenen Anforderungen an die Aufzucht, daher ist es nicht einfach, sie zu züchten und aufzuziehen!

Reptilien wie Schildkröten und Krokodile brauchen nicht nur Wasser, sondern auch Land, weshalb es neue Beckenformen gibt, die euch helfen, sie optimal zu pflegen!

Erforscht alles, was das Süßwasser zu bieten hat, indem ihr die Kampagne „Süßwasserrausch“ abschließt und alles über Süßwassertiere lernt.

Den Megaquarium Freshwater Frenzy DLC Announcement Trailer könnt ihr euch hier anschauen: