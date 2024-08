Melobot: A Last Song: Post-apokalyptisches Rhythmusspiel angekündigt

Bringt Musik in eine fremde Welt, wenn das gemütliche post-apokalyptische Rhythmusspiel Melobot – A Last Song am 12. September erscheint

Microids, Herausgeber der gefeierten Grafik-Adventure-Serie Syberia und des bahnbrechenden narrativen Spiels Blacksad: Under the Skin, freut sich, seine Partnerschaft mit dem Indie-Team Anomalie Studio bekannt zu geben, um deren erstes Spiel zu veröffentlichen, Melobot: A Last Song, das am 12. September für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Steam erscheint.

In diesem genreübergreifenden Rhythmus-/Action-Abenteuer sind Sie Melobot, ein musikalischer Roboter, der eine postapokalyptische Welt heilen soll. Beherrschen Sie eine vielfältige Mischung von Instrumenten, entdecken Sie eine fremde Flora und Fauna und erwecken Sie die Seele eines stillen Planeten wieder, während Sie mysteriöse mechanische Wesen abwehren. Aber du bist nur ein kleiner Kerl, und du wurdest sicherlich nicht für Faustkämpfe programmiert.

Hört stattdessen den Meloplants, der Vegetation dieser Welt, zu und lernt ihre skurrile Musik kennen. Spielt das Gehörte mit einer intuitiven Steuerung ab, die sowohl für Controller als auch für Keyboards entwickelt wurde, und rettet sie vor der mysteriösen Krankheit, die ihren Planeten vergiftet.

Fliegt auf der Melobase und erkundet visuell schöne Sci-Fi-Umgebungen, jede mit ihrem eigenen einzigartigen Stil und ihren eigenen Herausforderungen – und bereitet euch auf den Kampf vor, wenn mächtige Wächter eure Fähigkeiten in musikalischen Duellen testen!