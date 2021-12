Melty Blood Type Lumina: Neuer Charakter Dead Apostle Noel zeigt ihre Kampfkünste

Diesen Winter wird das Kampfspiel Melty Blood Type Lumina den neuen Charakter Dead Apostle Noel als Zusatzinhalt erhalten.

In einem neuen Gameplay-Video zeigt die Vollstreckerin jetzt im Kampf gegen Ciel ihre neue Form und die Fähigkeit „Mystischen Augen der Rosen“.

Dead Apostle Noel ist in der Lage, die Seele ihres Ziels gewaltsam zu entfernen und sie in ihren Mystischen Augen der Rosen einzusperren, wo sie einen nicht enden wollenden Albtraum erleben. Darüber hinaus ist sie in der Lage, eine große Anzahl von Speeren (Glocken) in einem Kampfstil zu manipulieren, der an einen tanzenden Schmetterling erinnert.