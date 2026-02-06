MENACE: Launch‑Trailer zeigt taktische Alien‑Jagd im PC Game Pass

Mit dem Launch‑Trailer feiert Menace seinen Start im PC Game Pass. Das neue Projekt der Entwickler von Battle Brothers setzt auf eine Mischung aus strategischer Planung, Ressourcenmanagement und intensiven rundenbasierten Kämpfen, in denen ihr eine Spezialeinheit gegen eine außerirdische Invasion führt.

Ihr reagiert auf Notrufe verschiedener Welten, wählt eure Einsätze und entscheidet, wie ihr eure Truppe vorbereitet. Infanterie, Panzer und Mechs lassen sich individuell trainieren, ausrüsten und kombinieren, bevor ihr eure Missionen in detaillierten, taktisch anspruchsvollen Gefechten ausführt.

Jede Operation verlangt präzise Planung. Ihr bestimmt die Ausrüstung, analysiert das Gelände, positioniert eure Einheiten und nutzt ihre Fähigkeiten, um die außerirdische Bedrohung zurückzuschlagen. Die Mischung aus strategischer Meta‑Ebene und rundenbasierten Kämpfen erinnert an klassische Taktikspiele, erweitert das Konzept aber um moderne Systeme und eine düstere Sci‑Fi‑Atmosphäre.