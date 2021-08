Merek’s Market: Chaotisches Handwerksspiel erscheint im September

Big Village Games geben bekannt, dass die große Eröffnung von Merek’s Market kurz bevor steht – dem chaotischen Handwerksspiel über die Leitung eines mittelalterlichen Ladens.

Wir alle haben unsere Goldsäcke hingeworfen, um uns für das nächste Abenteuer einzudecken, aber was ist mit den armen Seelen, die hinter dem Ladentisch herumhetzen, um unser Inventar zu füllen? Seltsame Kunden? Ja, genau. Übertriebene Herausforderungen beim Handwerk? Aber sicher. Eine Katze im Laden? Sowas von!

Merek und sein unerschrockenes Team können es kaum erwarten, ihre neuen Kunden am 15. September 2021 auf Steam für PC, Xbox-Konsolen, PlayStation 4 und Google Stadia zu begrüßen. Übernehmt Merek’s Market und feilscht, tauscht und bastelt euch durch eine witzige Einzelspielerkampagne oder schließt euch mit Freunden zusammen, um die ganze Stadt zu versorgen.

„Die letzten 18 Monate waren für alle sehr hart. Was gibt es also Besseres, um die Rückkehr zur ‚Normalität‘ zu feiern, als ein gutes, altmodisches Koop-Spiel in einem Laden, für das man keine Masken braucht?“, überlegt Dave Warderley von Big Village Games. „Merek’s Market ist ein Spaß für die ganze Familie – Freunde sind in den Sommerferien verreist? Eure Eltern werden auf jeden Fall nützliche Teamkollegen sein. Die Abriegelung hat ihren Tribut gefordert? Rettet eure Beziehung mit ein wenig Qualitätszeit. Ihr habt Probleme mit den einfachsten Spielen? Kein Problem, seht einfach so aus, als würdet ihr etwas Nützliches tun, während euer Team euch trägt.“