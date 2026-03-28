Meta: Massiver Stellenabbau kostet 700 Menschen den Job – Bericht

Ein weiterer Einschnitt erschüttert die Technologiebranche und zeigt, wie stark selbst große Unternehmen unter wirtschaftlichem Druck stehen. Bei Meta wurden laut Berichten rund 700 Arbeitsplätze in mehreren Bereichen gestrichen, darunter auch in zentralen Abteilungen wie Recruiting, Vertrieb und operativen Teams.
Besonders betroffen ist dabei auch die Sparte Reality Labs, die für Virtual- und Augmented-Reality-Projekte verantwortlich ist. Die Einheit, die rund 15.000 Mitarbeitende beschäftigt, steht seit Längerem im Fokus von Umstrukturierungen.Bereits zuvor hatte Meta etwa 10 Prozent der Belegschaft in diesem Bereich abgebaut, was unter anderem zur Schließung mehrerer VR-Studios führte.
Zu den betroffenen Studios zählen laut New York Times bekannte Namen wie Twisted Pixel Games, Sanzaru Games und Armature Studio. Die Schließungen markieren einen deutlichen Rückzug aus bestimmten Entwicklungsbereichen innerhalb des VR-Ökosystems.
Parallel dazu zeigt sich jedoch ein widersprüchliches Bild. Laut Aussagen von Meta-Vertreter Chris Pruett erreichte die Nutzung der Meta Quest im Jahr 2025 ein neues Rekordniveau. Mehr als 100 Titel sollen inzwischen über eine Million US-Dollar an Umsatz generiert haben, was auf ein weiterhin wachsendes Interesse an der Plattform hindeutet.
Trotz dieser positiven Entwicklungen bleibt die finanzielle Bilanz herausfordernd. Reality Labs erwirtschaftete im vergangenen Jahr zwar rund 2,2 Milliarden US-Dollar Umsatz, verzeichnete jedoch gleichzeitig Verluste in Höhe von 19,2 Milliarden US-Dollar. Diese Diskrepanz verdeutlicht den enormen Investitionsaufwand in die Zukunftstechnologien von Meta.
Zusätzliche Veränderungen betreffen auch die Inhalte selbst. So soll Horizon Worlds aus dem Horizon Store entfernt werden, was die strategische Neuausrichtung weiter unterstreicht. Laut Pruett sei dieser Prozess Teil eines typischen Ansatzes bei Meta, bei dem Experimente getestet, bewertet und bei Bedarf angepasst werden.
Ein Meta-Sprecher bestätigte gegenüber Medien, dass solche Restrukturierungen regelmäßig vorgenommen werden, um die eigenen Ziele besser zu erreichen. Gleichzeitig werde versucht, betroffenen Mitarbeitern neue Perspektiven innerhalb des Unternehmens zu bieten.
Mit dem aktuellen Stellenabbau und den laufenden Anpassungen setzt Meta seinen Kurs fort, die eigene Struktur zu verschlanken und gleichzeitig weiterhin stark in Zukunftstechnologien wie VR und AR zu investieren.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Traurig für jeden Mitarbeiter der vor der Herausforderung steht neu anfangen zu müssen.
Mich würde ja (ernsthaft) interessieren:
Mann liest und hört ja immer öfter von Stellenabbau (Branchenübergreifend). Wo entstehen denn dann im Umkehrschluss, womöglich, neue Arbeitsplätze um die „gestrandeten“ in Lohn und Brot zu halten/bekommen? Irgendwann ist ja keiner mehr übrig der sich noch Sachen leisten kann da kein Geld mehr vorhanden ist.
Dann muss halt über den Tellerrand blicken oder es als Indie-Entwickler oder Start-Up versuchen
Auch interessant wäre. In wirklich immer komplette Sparten geschlossen werden, so wie bei Studio Schließungen. Und ob da wirklich immer alle betroffen sind.oder ob man Ausnahme Talente nicht doch immer unter bekommt. Das bekommt man nie mit. Also ich weiß das immer sehr gute Leute teilweise iegednwie anders oder andere Abteilungen unter Kommen..aber das werden wir sicher nie erfahren
Ich sehe das etwas anders.
Denn gerade in dieser Branche wird sehr viel „nicht“ gearbeitet….
Twitter/X hat genau gezeigt das in der Branche sehr sehr viel schief läuft.
ich mag Meta nicht, aber schade für die Betroffenen
Soweit ich gelesen hatte, soll es nicht dabei bleiben insgesamt sollen 11000 Mitarbeiter entlassen werden. Ein bisschen schade für die Angestellten, aber man sieht hier gut wie unnütz viele Jobs sind und einfach durch ein PC Programm ersetzt werden können. War früher nicht anders als es plötzlich bessere Telefontechnik gab oder man keine 200Trillionen Schreibkräfte mehr brauchte. Im Endeffekt werden alle Bürojobs stark gekürzt.
Ohje das ist aber übel,700 Jobs 🤯
Besonders diese Branche ist durch KI denke ich sehr gefährdet. Das wird leider nicht bei den 700 Jobs bleiben.
Kommen sicher noch viel mehr Kündigungen 😐.
Ja wir sind in einem Wandel derzeit. Und daran muss sich jeder gewöhnen, ob es einen gefällt oder nicht. Und das ist alles nur der Anfang. Die größeren Wellen kommen erst.
Oh man, und ich dachte die täglichen Meldungen über Kündigungen sind schon die große Welle🙈🙈🙈
Naja ist halt so ohne jemanden was böses zu wollen. Wer Intelligent und begabt ist wird schon was neues finden. .
Umstrukturierung ist jetzt schon das Unwort des Jahres.
Da muss sich noch was massiv ändern, die Software läuft jetzt aber großteils gut, Horizon World Idee wurde begraben (war richtiger Crap), jetzt sollte man mal deutlich einsparen, wenn man nicht will das VR begraben wird.
Viel wird man auch einsparen, indem man nicht mehr so massiv das Headset subventioniert, die Preise sind für so ein Gerät wirklich sehr günstig.