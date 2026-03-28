Meta: Massiver Stellenabbau kostet 700 Menschen den Job – Bericht

Meta baut rund 700 Stellen ab während Reality Labs trotz hoher Nutzung weiter Milliardenverluste verzeichnet.

Ein weiterer Einschnitt erschüttert die Technologiebranche und zeigt, wie stark selbst große Unternehmen unter wirtschaftlichem Druck stehen. Bei Meta wurden laut Berichten rund 700 Arbeitsplätze in mehreren Bereichen gestrichen, darunter auch in zentralen Abteilungen wie Recruiting, Vertrieb und operativen Teams.

Besonders betroffen ist dabei auch die Sparte Reality Labs, die für Virtual- und Augmented-Reality-Projekte verantwortlich ist. Die Einheit, die rund 15.000 Mitarbeitende beschäftigt, steht seit Längerem im Fokus von Umstrukturierungen.Bereits zuvor hatte Meta etwa 10 Prozent der Belegschaft in diesem Bereich abgebaut, was unter anderem zur Schließung mehrerer VR-Studios führte.

Zu den betroffenen Studios zählen laut New York Times bekannte Namen wie Twisted Pixel Games, Sanzaru Games und Armature Studio. Die Schließungen markieren einen deutlichen Rückzug aus bestimmten Entwicklungsbereichen innerhalb des VR-Ökosystems.

Parallel dazu zeigt sich jedoch ein widersprüchliches Bild. Laut Aussagen von Meta-Vertreter Chris Pruett erreichte die Nutzung der Meta Quest im Jahr 2025 ein neues Rekordniveau. Mehr als 100 Titel sollen inzwischen über eine Million US-Dollar an Umsatz generiert haben, was auf ein weiterhin wachsendes Interesse an der Plattform hindeutet.

Trotz dieser positiven Entwicklungen bleibt die finanzielle Bilanz herausfordernd. Reality Labs erwirtschaftete im vergangenen Jahr zwar rund 2,2 Milliarden US-Dollar Umsatz, verzeichnete jedoch gleichzeitig Verluste in Höhe von 19,2 Milliarden US-Dollar. Diese Diskrepanz verdeutlicht den enormen Investitionsaufwand in die Zukunftstechnologien von Meta.

Zusätzliche Veränderungen betreffen auch die Inhalte selbst. So soll Horizon Worlds aus dem Horizon Store entfernt werden, was die strategische Neuausrichtung weiter unterstreicht. Laut Pruett sei dieser Prozess Teil eines typischen Ansatzes bei Meta, bei dem Experimente getestet, bewertet und bei Bedarf angepasst werden.

Ein Meta-Sprecher bestätigte gegenüber Medien, dass solche Restrukturierungen regelmäßig vorgenommen werden, um die eigenen Ziele besser zu erreichen. Gleichzeitig werde versucht, betroffenen Mitarbeitern neue Perspektiven innerhalb des Unternehmens zu bieten.

Mit dem aktuellen Stellenabbau und den laufenden Anpassungen setzt Meta seinen Kurs fort, die eigene Struktur zu verschlanken und gleichzeitig weiterhin stark in Zukunftstechnologien wie VR und AR zu investieren.