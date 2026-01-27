Meta: Premium‑Abos für Facebook, Instagram und WhatsApp geplant

Meta bereitet offenbar den nächsten großen Schritt für seine Social‑Media‑Plattformen vor. Laut einem Bericht von TechCrunch hat das Unternehmen am 26. Januar 2026 bestätigt, dass es Premium‑Abonnements für Facebook, Instagram und WhatsApp testen wird. Die neuen Bezahlmodelle sollen zusätzliche Funktionen freischalten und gleichzeitig die Integration von KI‑Tools weiter ausbauen.
Die Idee hinter den Premium‑Stufen sei es, „mehr Produktivität und Kreativität freizuschalten“. Während Meta noch keinen Preis oder Startzeitraum nennt, steht fest, dass die Kernfunktionen weiterhin kostenlos bleiben sollen. Die Abos ergänzen also das bestehende Angebot, statt es zu ersetzen.
Was genau die „Special Features“ beinhalten, ist noch nicht bekannt. Erwartet werden jedoch erweiterte KI‑Werkzeuge, zusätzliche Personalisierungsoptionen oder neue Creator‑Tools, die über das hinausgehen, was aktuell verfügbar ist.
Mit diesem Schritt folgt Meta einem Trend, der sich in der gesamten Branche abzeichnet: Social‑Media‑Plattformen suchen nach neuen, stabilen Einnahmequellen jenseits von Werbung.
Premium‑Modelle könnten dabei eine zentrale Rolle spielen – vorausgesetzt, die Nutzer sehen einen echten Mehrwert.
Nutze eh nur WhatsApp, der andere Müll ist mir egal und wenn das kosten soll bzw. bestehende Funktionen hinter ner Paywall versteckt werden wars das für mich
Sobald mich WhatsApp auch nur einen Cent kostet, lösche ich den Dreck wieder.
Bin ich komplett bei dir wenn das alles Geld kosten wird bin ich da weg. Habe WhatsApp auch schon immer genutzt. Aber zahlen dafür, auf gar keinen Fall. Lieber schicke ich wieder sms dann
Und Facebook benötige ich nicht wirklich. Instagram nutze ich gar nicht genau so wenig wie Snapchat oder Instagram oder tiktok. Da verblödet man doch bei so vielen social Apps
Was da Zeit liegen bleibt .
Nehme ich lieber mein Handy in die Hand und spiele in der Cloud
Überall nur noch KI und Werbung. Da werden noch mehr Videos und Bilder ohne Talent und Mühe erstellt in der Hoffnung ohne viel Arbeit reich zu werden. Meta steckt sich die Taschen voll und knallt die Free Modelle so mit Werbung voll, dass die Nutzung ohne Bezahlung ein einziges Grauen wird. Denke ich steigen wieder auf den SMS Dienst um und höre mit dem sozialen Medien auf. Facebook nutze ich eh schon lange nicht mehr und auf Instagram ist meine Aktivität sehr zurück gegangen.
Enzwickelt sich komisch
Das waren noch Zeiten als es ohne Meta auf den Markt war
Instagram und Facebook schaue ich gelegentlich wegen eines anderen Hobbies und zwecks Recherche dafür rein. Selbst erstellen tue ich da aber nichts. Und irgendwelche KI Funktionen braucht man da meiner Meinung nach nicht? Völlig overhyped das Thema KI.
Alle wollen einfach nur mehr Geld, echt nervig irgendwie. 😣
😂😂😂 es geht los ….Melk Melk Melk 🤣
Bei WhatsApp habe ich mich schon ewig gefragt warum da nicht Kapital draus geschlagen wird. Es ist nicht so als hätte es echte Konkurrenz.
Ursprünglich hat es noch 1€ im Jahr gekostet 😅
Auf KI Funktionen kann ich aber locker verzichten.
Bei Insta bekommt man eh nur Reichweite wenn man zahlt.
Facebook haben gefühlt die meisten Leute verlassen.
WhatsApp ist für mich nur ein SMS-Ersatz bzw zum Fotos schicken…sollte das jemals etwas kosten, bin ich halt nur noch telefonisch erreichbar…