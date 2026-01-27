Meta: Premium‑Abos für Facebook, Instagram und WhatsApp geplant

Meta bestätigt Pläne für neue kostenpflichtige Abo‑Stufen auf Facebook, Instagram und WhatsApp, die zusätzliche Features und erweiterte KI‑Funktionen bieten sollen.

Meta bereitet offenbar den nächsten großen Schritt für seine Social‑Media‑Plattformen vor. Laut einem Bericht von TechCrunch hat das Unternehmen am 26. Januar 2026 bestätigt, dass es Premium‑Abonnements für Facebook, Instagram und WhatsApp testen wird. Die neuen Bezahlmodelle sollen zusätzliche Funktionen freischalten und gleichzeitig die Integration von KI‑Tools weiter ausbauen.

Die Idee hinter den Premium‑Stufen sei es, „mehr Produktivität und Kreativität freizuschalten“. Während Meta noch keinen Preis oder Startzeitraum nennt, steht fest, dass die Kernfunktionen weiterhin kostenlos bleiben sollen. Die Abos ergänzen also das bestehende Angebot, statt es zu ersetzen.

Was genau die „Special Features“ beinhalten, ist noch nicht bekannt. Erwartet werden jedoch erweiterte KI‑Werkzeuge, zusätzliche Personalisierungsoptionen oder neue Creator‑Tools, die über das hinausgehen, was aktuell verfügbar ist.

Mit diesem Schritt folgt Meta einem Trend, der sich in der gesamten Branche abzeichnet: Social‑Media‑Plattformen suchen nach neuen, stabilen Einnahmequellen jenseits von Werbung.

Premium‑Modelle könnten dabei eine zentrale Rolle spielen – vorausgesetzt, die Nutzer sehen einen echten Mehrwert.