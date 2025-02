Metal Eden: 20 Minuten actiongeladenes Gameplay

Autor:, in / Metal Eden

Während der PlayStation Stat of Play am Mittwoch enthüllte Entwickler Reikon Games seinen adrenalingeladenen Science-Fiction-Shooter Metal Eden, der am 6. Mai für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen soll.

Ein neu veröffentlichtes, über 20 Minuten langes Video, zeigt jetzt das erste Level des Shooters und demonstriert dabei jede Menge Inhalte und Mechaniken.

Neben Ausrüstung, Waffen und Missionsbesprechung gibt es auch den Einsatz von Parkour-Fähigkeiten, verschiedene Gegnertypen und actiongeladene, von basslastiger Electro-Musik untermalte Feuergefechte zu sehen: