Metal Eden: CGI-Trailer zeigt Hyper-Unit ASKA

In METAL EDEN schlüpfen Spieler in die Rolle von Heldin ASKA, einer fortschrittlichen Hyper-Unit-Androidin, basierend auf einer digitalisierten menschlichen Psyche. Man erkundet die neongetränkte Architektur des Technoplaneten Moebius und die geheimnisvolle Welt unter ihm und wird Teil eines anhaltenden Konflikts um die Seelen einer verlorenen menschlichen Kolonie, die in kybernetischen COREs gespeichert sind.

In Begleitung des empfindungsfähigen Raumschiffs Nexus erweitert man sein Arsenal und rüstet seinen unsterblichen Körper auf, während man um das kämpft, was hinter dieser gespenstisch schönen Maschinenwelt verborgen ist. Die Spieler müssen sich einer Vielzahl von Feinden stellen und Energiekerne extrahieren, um sich einen Vorteil in der Kampfzone zu verschaffen und letztlich eine unaufhaltsame Hyper-Unit zu werden.

METAL EDEN ist ein adrenalingeladener Sci-Fi-FPS, in dem das Bewusstsein der Menschheit den Körper überwunden hat und nun in Maschinen weiterlebt.

Das Spiel bietet 8 einzigartige Missionen in einem liebevoll erstellten Universum, das die kybernetische Dimension des Lebens mit einbezieht. METAL EDEN entführt Spieler in eine künstliche Welt, in der sie sich in die kybernetische Kriegsführung stürzen, eine mächtige Hyper-Unit steuern und die Geheimnisse eines verlorenen Paradieses aufdecken.

METAL EDEN, der neue FPS der RUINER-Entwickler Reikon Games und des Publishers Deep Silver, ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S zum Preis von 39,99 € erhältlich. Zur Feier der Veröffentlichung gibt es für den Zeitraum von 7 Tagen einen zusätzlichen Rabatt von 10%.