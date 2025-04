Metal Eden: Demo ab sofort auf allen Plattformen verfügbar

Metal Eden, der neue FPS der RUINER-Entwickler Reikon Games und des Publishers Deep Silver, kann ab sofort dank einer Demo-Version vorab ausprobiert werden. Mission 0 und 1 sind nun zeitlich unbegrenzt auf Steam, im PlayStation Store und auf Xbox verfügbar.

Metal Eden ist ein adrenalingeladener Sci-Fi-FPS, in dem das Bewusstsein der Menschheit den Körper überwunden hat und nun in Maschinen weiterlebt.

Das Spiel bietet acht einzigartige Missionen in einem liebevoll erstellten Universum, das die kybernetische Dimension des Lebens einbezieht. Metal Eden entführt Spieler in eine künstliche Welt, in der sie sich in die kybernetische Kriegsführung stürzen, eine mächtige Hyper-Unit steuern und die Geheimnisse eines verlorenen Paradieses aufdecken.

In Zusammenarbeit mit Speedrun.com findet heute, zeitgleich mit der Veröffentlichung der Demo, die Metal Eden Demo Speedrun Challenge statt! Diejenigen mit den schnellsten Demo-Abschlusszeiten werden einen Teil des Preispools von 1.000 $ mit nach Hause nehmen.

Das vollständige Spiel erscheint am 6. Mai für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.