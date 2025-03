Metal Eden: Demo erscheint im April für Konsolen & PC

METAL EDEN, der neue FPS der RUINER-Entwickler Reikon Games und des Publishers Deep Silver, erhält am 8. April eine Demo auf allen Plattformen. Das vollständige Spiel erscheint am 6. Mai für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Demo-Überblick

Mission 0 und 1 von METAL EDEN sind ab dem 8. April zeitlich unbegrenzt auf Steam, im PlayStation Store und auf Xbox verfügbar.

Mission 0 führt Spieler in die Kernmechaniken ein und gibt einen ersten Einblick in das größere Mysterium hinter der Mission von Hauptcharakter ASKA sowie ihre einzigartigen Fähigkeiten als Android

Mission 1 – Paradise Lost baut auf diesen Grundlagen auf. Die Arenakämpfe beginnen einfach, werden jedoch zunehmend komplexer und fordern die Spieler heraus, ihre Strategien anzupassen. Zudem wird hier das Upgrade-System mit Körpermodulen und Waffen-Upgrades vorgestellt.

ASKA – ein neu gedruckter Android

Der neueste METAL EDEN-Trailer gibt einen tiefen Einblick in ASKAs endlosen Kreislauf aus Kampf und Weiterentwicklung – das zentrale Gameplay-Element ihrer Reise.

Er beginnt mit einer eindrucksvollen Szene: ASKA entdeckt ihren eigenen leblosen Körper und extrahiert ihren Kern. Dieses Bild setzt die zentrale Prämisse des Spiels: ASKA stirbt während ihrer Mission, wird neu gedruckt und versucht es erneut – jedes Mal stärker als zuvor.

Mit ASKAs unaufhaltsamer Weiterentwicklung im Mittelpunkt erwartet die Spieler ein brutaler Kampf ums Überleben, stetige Weiterentwicklung und der Einsatz immenser Feuerkraft.

METAL EDEN ist ein adrenalingeladener Sci-Fi-FPS, in dem das Bewusstsein der Menschheit den Körper überwunden hat und nun in Maschinen weiterlebt.

Das Spiel bietet acht einzigartige Missionen in einem liebevoll erstellten Universum, das die kybernetische Dimension des Lebens mit einbezieht. METAL EDEN entführt Spieler in eine künstliche Welt, in der sie sich in die kybernetische Kriegsführung stürzen, eine mächtige Hyper-Unit steuern und die Geheimnisse eines verlorenen Paradieses aufdecken.

Der brandneue Gameplay-Trailer, der auf dem Future Game Show Spring Showcase seine Premiere feierte und den wir euch gestern schon präsentiert haben, kann hier noch einmal angesehen werden: