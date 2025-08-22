Metal Eden: Gameplay-Trailer setzt auf Mobilität

Wie mobil Heldin ASKA in Metal Eden unterwegs ist, wird im neuen Gameplay-Trailer demonstriert.

Reikon Games hat auf der Future Games Show einen brandneuen Gameplay-Trailer zu Metal Eden vorgestellt.

Der Trailer zeigt ASKAs einzigartiges Mobilitätskit eine Vielzahl fremder Umgebungen, während Level ein Spielplatz voller Vertikalität und Dynamik darstellt.

Der adrenalingeladene Cyberpunk-Shooter erscheint am 2. September für PlayStation, Xbox und PC.