Metal Eden: Gameplay-Trailer setzt auf Mobilität

Reikon Games hat auf der Future Games Show einen brandneuen Gameplay-Trailer zu Metal Eden vorgestellt.
Der Trailer zeigt ASKAs einzigartiges Mobilitätskit eine Vielzahl fremder Umgebungen, während Level ein Spielplatz voller Vertikalität und Dynamik darstellt.
Der adrenalingeladene Cyberpunk-Shooter erscheint am 2. September für PlayStation, Xbox und PC.
