Metal Eden: Medaillenspiegel: Erste Wertungen der Fachpresse

Schaut euch die ersten Wertungen zum Sci-Fi-FPS Metal Eden im Medaillenspiegel an.

Ab sofort können Spieler in Metal Eden in die Rolle der fortschrittlichen Hyper-Unit-Androidin ASKA schlüpfen und im Sci-Fi-FPS in die kybernetische Kriegsführung begeben.

Wie das Spiel des Entwicklers Reikon Games bei den Kritikern ankommt, könnt ihr anhand erster Wertungen im Medaillenspiegel erfahren.

Metal Eden – Medaillenspiegel

DualShockers 9/10

IGN Spain 8/10

XboxEra 8/10

COGconnected 78/100

TechRaptor 7,5/10

GamingBolt 7/10

Hobby Consolas 70/100

GAMES.CH 70%