Metal Eden: Medaillenspiegel: Erste Wertungen der Fachpresse

Image: Deep Silver / Metal Eden

Schaut euch die ersten Wertungen zum Sci-Fi-FPS Metal Eden im Medaillenspiegel an.

Ab sofort können Spieler in Metal Eden in die Rolle der fortschrittlichen Hyper-Unit-Androidin ASKA schlüpfen und im Sci-Fi-FPS in die kybernetische Kriegsführung begeben.

Wie das Spiel des Entwicklers Reikon Games bei den Kritikern ankommt, könnt ihr anhand erster Wertungen im Medaillenspiegel erfahren.

Metal Eden – Medaillenspiegel

  • DualShockers 9/10
  • IGN Spain 8/10
  • XboxEra 8/10
  • COGconnected 78/100
  • TechRaptor 7,5/10
  • GamingBolt 7/10
  • Hobby Consolas 70/100
  • GAMES.CH 70%

  4. de Maja 294335 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 03.09.2025 - 14:27 Uhr

    Nextgen Gun Valkyrie, richtig sträflich das Sega aus der IP nichts mehr macht.

