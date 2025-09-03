Metal Eden: Medaillenspiegel: Erste Wertungen der Fachpresse

Ab sofort können Spieler in Metal Eden in die Rolle der fortschrittlichen Hyper-Unit-Androidin ASKA schlüpfen und im Sci-Fi-FPS in die kybernetische Kriegsführung begeben.
Wie das Spiel des Entwicklers Reikon Games bei den Kritikern ankommt, könnt ihr anhand erster Wertungen im Medaillenspiegel erfahren.
Metal Eden – Medaillenspiegel
- DualShockers 9/10
- IGN Spain 8/10
- XboxEra 8/10
- COGconnected 78/100
- TechRaptor 7,5/10
- GamingBolt 7/10
- Hobby Consolas 70/100
- GAMES.CH 70%
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wertungen sehen OK aus, da ist aber noch Luft nach oben.
OK würde ich sagen.
Die Demo hatet schon was 👍🏻
Nextgen Gun Valkyrie, richtig sträflich das Sega aus der IP nichts mehr macht.
Überzeugt mich erstmal noch nicht so