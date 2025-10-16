Metal Eden: New Game Plus-Modus einmal für Profis

METAL EDEN, der neue FPS der RUINER-Entwickler Reikon Games und des Publishers Deep Silver, erhält einen umfangreichen New Game Plus-Modus.

Gleichzeitig wurde ein neuer Accolades-Trailer mit positiven Pressestimmen und Wertungen veröffentlicht. Jetzt ist zudem der perfekte Zeitpunkt, um in ASKAs Welt einzusteigen, denn auf Steam und PlayStation gibt es einen zeitlich begrenzten Rabatt von 40 %.

METAL EDEN hat von der Presse bereits positive Wertungen sowie Anerkennung für das Kampfsystem und die atmosphärische Welt erhalten. Diese Resonanz spiegelt sich auch im neuen Accolades-Trailer wider.

Überblick New Game Plus-Modus

NG+ ist als neue Herausforderung für Spieler konzipiert, die die Hauptkampagne abgeschlossen haben, und ermöglicht es, alle Fähigkeiten und Waffen aus dem ersten Durchgang mitzunehmen.

Härter als „Brutal" – NG+ führt einen einzigartigen Modifikator für die Rüstungsskalierung von Gegnern ein, der über dem Schwierigkeitsgrad „Brutal" liegt.

Überarbeitete Missionen – die Kampfsequenzen wurden neu gestaltet, wobei die Stats der Gegner und die Pickups im gesamten Spiel neu ausbalanciert wurden. Besonders die Gegner der Eliteklasse sind nun deutlich schwerer zu besiegen.

Optimierter Spielfortschritt – Tutorials, Zwischensequenzen und narrative Inhalte wurden in diesem Modus entfernt, um den Fokus ausschließlich auf das Gameplay zu legen.

Eine neue Art zu spielen – Dank neu ausbalancierter und härterer Kämpfe fühlen sich die Missionen deutlich anders an.

Der Accolades-Trailer kann hier angesehen werden: