Metal Gear Rising: Revengeance: Vor 39 Jahren begann eine Gaming-Legende erschien erstmals in Japan

39 Jahre nach dem Japan-Release erinnert METAL GEAR an den Start einer der wichtigsten Gaming-Reihen.

Vor 39 Jahren begann die Geschichte einer der bekanntesten Stealth-Reihen der Videospielbranche: METAL GEAR wurde am heutigen Tag im Jahr 1987 erstmals in Japan veröffentlicht.

Der von Konami entwickelte Titel erschien ursprünglich für den MSX2 und legte den Grundstein für eine Reihe, die später das Stealth-Genre maßgeblich prägen sollte. Mit seinem Fokus auf Schleichen, taktisches Vorgehen und das Vermeiden direkter Konfrontationen unterschied sich METAL GEAR deutlich von vielen damaligen Actionspielen.

Aus dem ursprünglichen Klassiker entwickelte sich über die Jahre eine umfangreiche Serie mit zahlreichen Ablegern. Besonders die späteren Metal Gear Solid-Spiele machten die Marke weltweit bekannt und etablierten sie als eine der wichtigsten Videospielreihen ihrer Zeit.

Zum 39. Jubiläum erinnert Konami mit einem kurzen Beitrag an den historischen Start der Reihe und würdigt damit den Ursprung einer Marke, die bis heute viele Spieler beeinflusst.

Obwohl seit dem ursprünglichen Release zahlreiche Jahre vergangen sind, bleibt METAL GEAR ein wichtiger Bestandteil der Videospielgeschichte und ein prägendes Beispiel dafür, wie ein innovatives Spielkonzept ein ganzes Genre verändern kann.