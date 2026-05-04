Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty: Leak soll Source Code und Entwicklungsassets enthüllen

Metal Gear Solid 2 soll laut Bericht mit Entwicklungsdaten und Assets geleakt worden sein.

Ein aktueller Bericht aus der Community behauptet, dass Inhalte zu Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty auf einer anonymen Plattform aufgetaucht sein sollen, darunter umfangreiche Entwicklungsdaten, frühe Builds und interne Assets.

Die Dateien sollen laut den Angaben ursprünglich aus Arbeiten an einem Port durch Armature Studio stammen und verschiedene Plattformversionen umfassen, darunter PlayStation 2, Xbox, PC und Vita-Umsetzungen.

Zu den angeblich enthaltenen Inhalten zählen unter anderem frühe Skriptfassungen einer geschnittenen bzw. veränderten Sequenz rund um den Arsenal-Gear-Handlungsstrang, Material aus dem ursprünglichen E3-Trailer, Inhalte aus dem gestrichenen Tanker-Abschnitt sowie weitere Demo-Assets und interne Entwicklungstools.

Besonders für Modding- und Preservation-Communities könnte ein solcher Fund interessante Einblicke in die Entwicklungsprozesse des Titels liefern, sofern sich die Echtheit der Daten bestätigt.

Eine offizielle Stellungnahme zu dem angeblichen Leak liegt bislang nicht vor.