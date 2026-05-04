Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty: Leak soll Source Code und Entwicklungsassets enthüllen

Ein aktueller Bericht aus der Community behauptet, dass Inhalte zu Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty auf einer anonymen Plattform aufgetaucht sein sollen, darunter umfangreiche Entwicklungsdaten, frühe Builds und interne Assets.
Die Dateien sollen laut den Angaben ursprünglich aus Arbeiten an einem Port durch Armature Studio stammen und verschiedene Plattformversionen umfassen, darunter PlayStation 2, Xbox, PC und Vita-Umsetzungen.
Zu den angeblich enthaltenen Inhalten zählen unter anderem frühe Skriptfassungen einer geschnittenen bzw. veränderten Sequenz rund um den Arsenal-Gear-Handlungsstrang, Material aus dem ursprünglichen E3-Trailer, Inhalte aus dem gestrichenen Tanker-Abschnitt sowie weitere Demo-Assets und interne Entwicklungstools.
Besonders für Modding- und Preservation-Communities könnte ein solcher Fund interessante Einblicke in die Entwicklungsprozesse des Titels liefern, sofern sich die Echtheit der Daten bestätigt.
Eine offizielle Stellungnahme zu dem angeblichen Leak liegt bislang nicht vor.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das ist interessant. MGS2 ist mein absoluter Favorit der Serie. Ich weiß das die meisten den ersten bzw. Dritten wählen würden. Für mich ist Teil 3 ein Phänomen, irgendwie werde ich mit diesen Teil nicht warm. Glaub das liegt am Setting und an mir, deshalb hab ich diesen Teil nie durchgespielt. Auch das Remake schaffte es nicht, sehr schade. Ich hab zich mal das Game versucht durchzuspielen, vergeblich. Schade, den Teil 3 scheint ja ein richtig geiles MGS zu sein und die Anfänge von Fox Hound zu erzählen. Naja, vielleicht probiere ich es nochmals.
Same here. MGS1 und MGS2 damals 15-20x durchgespielt. MGS2 mochte ich insgesamt immer noch lieber als MGS1. Und MGS3 war dann das erste, das ich nicht durchgespielt habe, sondern mittendrin so ab 2/3 etwa aufgehört hatte. Vermutlich weil ich stattdessen wieder Halo zocken wollte^^ Ich fand es nie „kacke“, aber es hat bei mir auch nie so gezündet, wie MGS2.
Ein 25 Jahre altes Spiel wurde geleaked 😀
Sind immer mal wieder alte Titel in letzter Zeit, bei denen man sowas leaked 🤔.