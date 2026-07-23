Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots: Mit 4K und 60 FPS – So läuft MGS4 auf Xbox Series X, PS5 und Switch 2

Mit Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 erhält Metal Gear Solid 4 eine technische Überarbeitung für aktuelle Konsolen. Auf Xbox Series X und PlayStation 5 soll MGS4 dabei mit einer Auflösung von 4K und 60 Bildern pro Sekunde laufen.
Auch die Xbox Series S erreicht 60 FPS. Hier liegt die Auflösung allerdings bei 1440p.
Auf Nintendo Switch 2 werden im Dock ebenfalls 60 FPS geboten. Die Auflösung wird dabei auf 4K hochskaliert. Im Handheld-Modus sind 1080p bei 60 FPS vorgesehen.
Die ursprüngliche Nintendo Switch muss dagegen Abstriche bei Bildrate und Auflösung hinnehmen. Im Dock läuft Metal Gear Solid 4 mit 1080p und 30 FPS, während im Handheld-Modus 720p bei 30 FPS erreicht werden.
Die technischen Daten im Überblick:
- Xbox Series X: 4K / 60 FPS
- Xbox Series S: 1440p / 60 FPS
- PlayStation 5: 4K / 60 FPS
- Nintendo Switch 2 (Dock): 4K hochskaliert / 60 FPS
- Nintendo Switch 2 (Handheld): 1080p / 60 FPS
- Nintendo Switch (Dock): 1080p / 30 FPS
- Nintendo Switch (Handheld): 720p / 30 FPS
Damit erreichen Xbox Series X und PlayStation 5 bei Metal Gear Solid 4 die höchsten nativen technischen Eckdaten, während die Xbox Series S trotz reduzierter Auflösung ebenfalls 60 FPS bietet.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wer es noch nicht gespielt hat – unbedingt nachholen. Es lohnt sich definitiv.
Muss erstmal den alten Teil nachholen vom letzen Jahr 😅