Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots: Mit 4K und 60 FPS – So läuft MGS4 auf Xbox Series X, PS5 und Switch 2

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Image: Konami

Metal Gear Solid 4 mit 4K und 60 FPS: Die technischen Daten für Xbox Series X, PS5 und Switch 2.

Mit Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 erhält Metal Gear Solid 4 eine technische Überarbeitung für aktuelle Konsolen. Auf Xbox Series X und PlayStation 5 soll MGS4 dabei mit einer Auflösung von 4K und 60 Bildern pro Sekunde laufen.

Auch die Xbox Series S erreicht 60 FPS. Hier liegt die Auflösung allerdings bei 1440p.

Auf Nintendo Switch 2 werden im Dock ebenfalls 60 FPS geboten. Die Auflösung wird dabei auf 4K hochskaliert. Im Handheld-Modus sind 1080p bei 60 FPS vorgesehen.

Die ursprüngliche Nintendo Switch muss dagegen Abstriche bei Bildrate und Auflösung hinnehmen. Im Dock läuft Metal Gear Solid 4 mit 1080p und 30 FPS, während im Handheld-Modus 720p bei 30 FPS erreicht werden.

Die technischen Daten im Überblick:

Damit erreichen Xbox Series X und PlayStation 5 bei Metal Gear Solid 4 die höchsten nativen technischen Eckdaten, während die Xbox Series S trotz reduzierter Auflösung ebenfalls 60 FPS bietet.

 

Quelle
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2 Kommentare Added

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  1. faktencheck 226900 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 23.07.2026 - 16:22 Uhr

    Wer es noch nicht gespielt hat – unbedingt nachholen. Es lohnt sich definitiv.

    0

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