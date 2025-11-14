Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Anpassungen im Fox Hunt Modus live

Anpassungen im Multiplayermodus Fox Hunt wurden im neusten Update für Metal Gear Solid Delta: Snake Eater vorgenommen.
Unter anderem wird es im Heiligen Garten jetzt immer nebelig sein, aufgenommen in benutzerdefinierten Matches. Auch die zu nah beieinander liegenden Spawnpunkte wurden dort überarbeitet.
Des Weiteren richtet ein Headshot jetzt ebenso mehr Schaden an wie das Messer.
Erfahrt mehr zum Update in den offiziellen Patch Notes.
Update 1.2.2 – Patch Notes
Main Game
- Minor bug fixes and adjustments.
FOX HUNT
- Changed field condition to always be foggy in Sacred Garden (excluding Custom Matches).
- Adjusted spawning positions in Sacred Garden (previously too close to each other).
- Increased damage dealt by headshots.
- Increased damage dealt by melee weapon „KNIFE“.
- Increased damage dealt to arms and legs by submachine gun „Sz.-336 SMG“.
- Increased damage dealt by machine gun „ALM 48“.
- Increased damage dealt to arms and legs by shotgun „S1000“.
- Adjusted matchmaking requirements.
- Minor bug fixes and adjustments.
Warte immer noch auf einen Sale 😮💨
Ich freue mich schon auf meinen ersten Durchgang nächstes Jahr
Warum erst nächstes Jahr?
Weil es bis dahin spottbillig sein wird 😏.
Das ist natürlich ein super Plan was machst du wenn es Weihnachten schon günstig ist…… warten?
Auf jeden Fall, durch den Game Pass bin ich sowieso ausgebucht, mit CoD Black Ops 7 Multiplayer und parallel einigen anderen Spielen wird es sicher nicht langweilig 👌.
Überlege gerade wegen Kingdom come deliverance 2 royal edition habe aber gerade nicht wirklich Zeit und weiß halt nicht ob es so schnell wieder so günstig wird oder günstiger?
Macht für mich sowieso keinen Sinn, Kingdom Come ist ein enorm zeitintensives Spiel, mein Game Pass Abo läuft bis Ende Mai 2026, ab da würde ich mir ernsthaft überlegen es zu kaufen, sollte auch noch günstiger werden.
Meinst du es wird weiter fallen im Preis?
Bestimmt, wobei 53€ eigentlich gut ist mit allen Dlcs.
Ja das mein ich aber wenn es jetzt noch ne Weile in der Bibliothek liegt ob es dann nicht warten kann bis es noch billiger ist die Frage ist ob
Muss ich mir mal angucken am Wochenende