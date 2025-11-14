Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Anpassungen im Fox Hunt Modus live

In Fox Hunt Modus von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater wurden im neusten Update Anpassungen am Heiligen Garten vorgenommen.

Anpassungen im Multiplayermodus Fox Hunt wurden im neusten Update für Metal Gear Solid Delta: Snake Eater vorgenommen.

Unter anderem wird es im Heiligen Garten jetzt immer nebelig sein, aufgenommen in benutzerdefinierten Matches. Auch die zu nah beieinander liegenden Spawnpunkte wurden dort überarbeitet.

Des Weiteren richtet ein Headshot jetzt ebenso mehr Schaden an wie das Messer.

Erfahrt mehr zum Update in den offiziellen Patch Notes.

Update 1.2.2 – Patch Notes Main Game Minor bug fixes and adjustments. FOX HUNT Changed field condition to always be foggy in Sacred Garden (excluding Custom Matches).

Adjusted spawning positions in Sacred Garden (previously too close to each other).

Increased damage dealt by headshots.

Increased damage dealt by melee weapon „KNIFE“.

Increased damage dealt to arms and legs by submachine gun „Sz.-336 SMG“.

Increased damage dealt by machine gun „ALM 48“.

Increased damage dealt to arms and legs by shotgun „S1000“.

Adjusted matchmaking requirements.

Minor bug fixes and adjustments.