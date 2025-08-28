Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Bekannte Probleme zum Release

Heute feiert Metal Gear Solid Delta: Snake Eater auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC seinen offiziellen Launch.
Schon zum heutigen Release sind dem Entwickler einige Probleme bekannt. Diese werden untersucht und die Lösung mit einem Patch bereitgestellt, was allerdings etwas dauern kann, wie man mitteilt.
Bei den bekannten Fehlern handelt es sich um:
- Wenn man nach einer Reihe von aufeinanderfolgenden Angriffen zur Sicherung von Nahrung einen zusätzlichen Überlebensmesserangriff ausführt, kann das Spiel unter bestimmten Bedingungen abstürzen.
- Wenn die Krokodilkappe aus dem Survival Viewer entfernt wird, während sie ausgerüstet ist, kann das Spiel unter bestimmten Bedingungen abstürzen.
Das Sammeln von Nahrung in der Nähe eines hungrigen Krokodils kann unter bestimmten Bedingungen zum Absturz des Spiels führen.
- Der Übergang von einer Rolle zu einem Kriechen kann unter bestimmten Umständen dazu führen, dass das Charaktermodell in der Luft schwebt.
- In Bereichen, in denen die Kamera in die Intrusion-Ansicht wechselt, kann die Bewegung des Charakters unter bestimmten Umständen eingeschränkt sein.
- Das Öffnen des Radiofensters unter bestimmten Umständen kann zum Absturz des Spiels führen.
Also noch abwarten!
Das sind aber verdammt heftige Probleme… Und da ist die lächerliche Auflösung und miese Performance nicht mal erwähnt.
Was meinst du mit lächerlicher Auflösung und Performance? Sieht im Trailer doch ganz gut aus. Ich warte aber auch noch ab, weil das sind doch starke Bugs.
Das die Playstation 5 Pro Version schlechter läuft als die der normalen, das ist ja schon krass. Ist irgendwie wie beim Lotto mit der Konsole, naja. Allgemein läuft es aber auch nicht so prickelnd.
Das liest sich ja richtig übel, deshalb sollte man auch mindestens einige Monate mit dem Kauf warten bis es rund läuft.