Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Bekannte Probleme zum Release

An diesen Problemen in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater arbeitet man und bereitet einen Patch vor.

Heute feiert Metal Gear Solid Delta: Snake Eater auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC seinen offiziellen Launch.

Schon zum heutigen Release sind dem Entwickler einige Probleme bekannt. Diese werden untersucht und die Lösung mit einem Patch bereitgestellt, was allerdings etwas dauern kann, wie man mitteilt.

Bei den bekannten Fehlern handelt es sich um:

Wenn man nach einer Reihe von aufeinanderfolgenden Angriffen zur Sicherung von Nahrung einen zusätzlichen Überlebensmesserangriff ausführt, kann das Spiel unter bestimmten Bedingungen abstürzen.

Wenn die Krokodilkappe aus dem Survival Viewer entfernt wird, während sie ausgerüstet ist, kann das Spiel unter bestimmten Bedingungen abstürzen.

Das Sammeln von Nahrung in der Nähe eines hungrigen Krokodils kann unter bestimmten Bedingungen zum Absturz des Spiels führen.

Das Sammeln von Nahrung in der Nähe eines hungrigen Krokodils kann unter bestimmten Bedingungen zum Absturz des Spiels führen. Der Übergang von einer Rolle zu einem Kriechen kann unter bestimmten Umständen dazu führen, dass das Charaktermodell in der Luft schwebt.

In Bereichen, in denen die Kamera in die Intrusion-Ansicht wechselt, kann die Bewegung des Charakters unter bestimmten Umständen eingeschränkt sein.

Das Öffnen des Radiofensters unter bestimmten Umständen kann zum Absturz des Spiels führen.