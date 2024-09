Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Darum ist es kein A Hideo Kojima Game

In der neusten „Production Hotline“ Episode sprach Konami über Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Darin ging es auch um die Nennung der Namen im Spiel, ob und wie man sie im Abspann darstellen wird.

Laut Lead Series Producer Noriaki Okamura führte man darüber Diskussionen, konnte sich aber einigen, wie man es angehen sollte.

Okamura erklärte: „Das Entwicklungsteam hatte eine Menge interner Diskussionen darüber, wie genau wir den Abspann gestalten sollten, aber wir haben uns sofort auf eine Sache geeinigt… wir würden die Namen nicht ändern, also sollte es immer das ursprüngliche Personal sein, nicht das aktuelle Team.“,

„Von da an mussten wir sagen: ‚Okay, und wie machen wir es?‘ Wir haben darüber nachgedacht, einfach den ursprünglichen Abspann von Metal Gear Solid 3: Snake Eater beizubehalten, aber wir mussten auch bedenken, wie die Mitglieder des ursprünglichen Teams das sehen könnten. Wären sie zum Beispiel verletzt, wenn wir den Abspann geändert hätten, weil sie nicht dabei waren? Andererseits würden einige wahrscheinlich denken: ‚Warum wird mir das angerechnet, wenn ich nicht daran gearbeitet habe?’“

„Also haben wir beschlossen, dass es am besten wäre, die Leute als ‚Originalprogrammierer‘ oder ‚Original so-und-so‘ zu nennen. Es erschien uns am besten, die Titel so aufzulisten.“