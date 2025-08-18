Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Fox Hunt-Modus ohne Cross-Play-Support

Mit Fox Hunt wird Metal Gear Solid Delta: Snake Eater auch ein Online-Spielerlebnis umfassen, bei dem Spieler die zentralen Elemente des Spiels nutzen, um sich zu verstecken.
Auf dem japanischen X-Kanal zur Spielreihe informierten die Entwickler darüber, dass der Modus kein Cross-Play unterstützen wird. Das bedeutet, ihr könnt ihn nicht mit Freunden auf anderen Plattformen spielen, sondern nur innerhalb von Xbox, PlayStation oder PC.
Fox Hunt wird zudem nicht zum Release von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater verfügbar sein, wenn das Spiel am 28. August erscheint. Konami bringt den Modus erst im Herbst heraus, wie man zuvor schon bestätigte.
Finde ich persönlich nicht so schlimm. Freue mich eher auf das Hauptspiel. 🙂
Noch 10 Tage. ♥️
Kenne den Modus nicht, trotzdem schade, dass kein Cross Play enthalten ist.
Bei einem reinen Online-Spiel wäre das ein Grund für mich das Spiel zu meiden. Aber da es bei MGS nur ein zusätzlicher Modus ist, würde ich es durchgehen lassen
Wie bescheuert. Dann ist der auf Xbox doch schon D.O.A… Verstehe ich null, wie man in der heutigen Zeit noch ohne Crossplay veröffentlichen kann.
Schön das sie es nachreichen. Deluxe Edition ist vorbestellt
Nächste Woche gehts endlich los
Mir reicht auch das Hauptspiel und da werde ich auch alle Erfolge holen.