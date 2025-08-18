Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Fox Hunt-Modus ohne Cross-Play-Support

Mit Fox Hunt wird Metal Gear Solid Delta: Snake Eater auch ein Online-Spielerlebnis umfassen, bei dem Spieler die zentralen Elemente des Spiels nutzen, um sich zu verstecken.

Auf dem japanischen X-Kanal zur Spielreihe informierten die Entwickler darüber, dass der Modus kein Cross-Play unterstützen wird. Das bedeutet, ihr könnt ihn nicht mit Freunden auf anderen Plattformen spielen, sondern nur innerhalb von Xbox, PlayStation oder PC.

Fox Hunt wird zudem nicht zum Release von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater verfügbar sein, wenn das Spiel am 28. August erscheint. Konami bringt den Modus erst im Herbst heraus, wie man zuvor schon bestätigte.