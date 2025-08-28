Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Heute geht Naked Snake auf geheime Mission

Konami gab heute bekannt, dass Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam erhältlich ist.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ein originalgetreues Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater, das ursprünglich 2004 für PlayStation 2 veröffentlicht wurde, führt eine neue Generation von Spielern und treuen Fans gleichermaßen in die Anfänge der Metal Gear-Saga ein.

Der FOX-Agent mit dem Codenamen Naked Snake wird tief hinter den feindlichen Linien eingesetzt, um einen Atomkonflikt zwischen den Weltmächten auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges zu verhindern. Seine Mission entwickelt sich schnell zu einem Kampf ums Überleben in einer rauen und gnadenlosen Umgebung, in der Snake sich der ultimativen Prüfung stellen muss.

Das Remake bietet die Originalstimmen der Charaktere, eine spannende Handlung und umfangreiche, weiterentwickelte Combat-Survival-Features mit beispielloser Grafik und immersivem Sound.

Neue Features:

Das Albtraumspiel, das tief in der Hauptgeschichte verborgen ist, kehrt in Zusammenarbeit mit PlatinumGames zurück. Snakes Guy Savage Δ-Albtraumsequenz war ursprünglich in der 2004 veröffentlichten Version von Metal Gear Solid 3: Snake Eater als spielbares Easter Egg enthalten.

Für Metal Gear Solid Delta: Snake Eater hat PlatinumGames das Albtraumspiel, das während des Hauptstory-Modus oder nach Abschluss des gesamten Story-Modus freigeschaltet werden kann, wiederbelebt.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater bringt ein bei Fans beliebtes Extraspiel für PlayStation5- und Steam®-Spieler zurück. In Snake vs Monkey muss Snake den Dschungel nach entflohenen Affen durchkämmen. Ein ähnliches Erlebnis mit einer explosiven Wendung erwartet Xbox Series X|S-Spieler. Snake vs Bomberman verbindet die taktische Stealth-Action der Metal Gear Solid-Reihe mit dem chaotischen Gameplay der Bomberman-Serie.

Darüber hinaus wird im Herbst dieses Jahres ein neuer Online-Mehrspielermodus zum Spiel hinzugefügt. Fox Hunt spielt in derselben Welt wie die Hauptgeschichte. Dieser neue Modus nutzt Stealth- und Survival-Elemente, um spannende Versteckspiel-Action mit vielen Wendungen zu bieten.

Was ist in der (Karton-)Box enthalten?

Die Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Day One Edition enthält ein DLC-Paket, mit dem Spieler als Vorbestellungsbonus Snakes weiße Smoking-Uniform anlegen können.

Sowohl die Digital Deluxe Edition als auch die physische Deluxe Edition enthalten das Schleich-DLC-Paket, mit dem Spieler mehrere Uniformen, Gesichtsbemalungen und einzigartige Ausrüstung erhalten, die sie beim Eindringen hinter feindliche Linien verwenden können.

Das Schleich-DLC-Paket wird nach der Veröffentlichung auch separat erhältlich sein. Darüber hinaus gewährt die Digital Deluxe Edition Spielern 48 Stunden Early Access, um das Spiel vor der Veröffentlichung zu spielen.

Bonusgegenstände aus dem Schleich-DLC-Paket:

Uniform – Kampfanzug (METAL GEAR SOLID: Peace Walker-Version)

Uniform – Schleichanzug (METAL GEAR SOLID: Peace Walker-Version)

Uniform – Krokodilanzug

Uniform – Naked (Woodland)

Uniform – Naked (Naked Munitionsgürtel)

Uniform – Gold

Gesicht – Brille

Gesicht – Sonnenbrille

Ausrüstung – Kerotan-Maske

Ausrüstung – GA-KO-Maske

Die physische Version der Deluxe Edition in Europa und im Nahen Osten enthält:

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Day One Edition

Exklusive SteelBook-Hülle

Metall-Schlüsselanhänger

5 Kunstkarten

FOX-Aufbügel-Stoffaufnäher

Individuelle Verpackung

Für die ultimativen Überlebenskünstler in Europa und im Nahen Osten gibt es das Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Collector’s Pack in einer Sonderverpackung mit folgendem Inhalt:

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Snake ELITE BUST (Büste im Maßstab 1:4)

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Original-Vinyl-Soundtrack