Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Könnte laut Produzent das Original ersetzen

Nächste Woche schleicht sich Metal Gear Solid Delta: Snake Eater auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Über das Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater sprachen Noriaki Okamura als Produzent der Reihe und David Hayter, die Stimme von Snake.
Das Action-Adventure könnte Okamura zufolge das Original ergänzen oder ersetzen.
„Für neue Spieler, die gerade erst mit der MGS-Reihe beginnen, ist MGS Delta vielleicht vertrauter. Für langjährige Fans der MGS-Reihe könnte die Master Collection-Version besser sein“, sagte er via PC Gamer.
Letztendlich lege man die Entscheidung aber in die Hände der Spieler, so der Produzent via PC Gamer.
Hayter möchte sich hingegen nicht festlegen, ob das Remake ein Ersatz oder eine Ergänzung sein kann. Er habe kürzlich noch das Original gespielt, was er immer noch fesselnd und unterhaltsam findet.
„Ich habe vor ein paar Tagen das Original von Metal Gear Solid gespielt, und es ist immer noch der Hammer. Wird [Delta] [MGS3] ersetzen? Ich weiß es nicht. Ich denke einfach, dass es eine andere, verbesserte Version ist.“
Konami wird Metal Gear Solid Delta: Snake Eater am 28. August für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC veröffentlichen.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Freue mich schon darauf Metal Gear Solid Delta Snake Eater in schönerer Grafik zu spielen. Habe selbst die Master Collection von MGS 1 – 3. 🙂 Ich mag den 3. Teil gerne. ♥️ 1 & 2 aber auch. 🙂
Das Original Snake Eater ist so gut gealtert, dass es eigentlich keines Remakes bedurfte. Für voraussichtlich ca. 70€ werde ich jedenfalls passen.
Für mich ideal da ich diesen Teil leider noch nie gespielt hatte
Ich persönlich finde, dass die Vorgänger von Remakes niemals ersetzt werden können, man sollte schon einen gewissen Respekt der Vorlage gegenüber haben.
Heh was labern die für ein Quatsch, ich denke das ist ein Remake, dann ersetzt es nicht die Originale Erfahrung und Spiel, sondern passt das Spiel an moderne technische Möglichkeiten an.
Mir reicht ehrlich gesagt das original. Aber als Fan der ersten Stunde seit der NES, freue ich mich, wenn die Serie auch an die neuen Generationen von Gamern kommt.