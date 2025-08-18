Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Könnte laut Produzent das Original ersetzen

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater könnte das Original ergänzen oder gar ersetzen, sagt sein Produzent.

Nächste Woche schleicht sich Metal Gear Solid Delta: Snake Eater auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Über das Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater sprachen Noriaki Okamura als Produzent der Reihe und David Hayter, die Stimme von Snake.

Das Action-Adventure könnte Okamura zufolge das Original ergänzen oder ersetzen.

„Für neue Spieler, die gerade erst mit der MGS-Reihe beginnen, ist MGS Delta vielleicht vertrauter. Für langjährige Fans der MGS-Reihe könnte die Master Collection-Version besser sein“, sagte er via PC Gamer.

Letztendlich lege man die Entscheidung aber in die Hände der Spieler, so der Produzent via PC Gamer.

Hayter möchte sich hingegen nicht festlegen, ob das Remake ein Ersatz oder eine Ergänzung sein kann. Er habe kürzlich noch das Original gespielt, was er immer noch fesselnd und unterhaltsam findet.

„Ich habe vor ein paar Tagen das Original von Metal Gear Solid gespielt, und es ist immer noch der Hammer. Wird [Delta] [MGS3] ersetzen? Ich weiß es nicht. Ich denke einfach, dass es eine andere, verbesserte Version ist.“

Konami wird Metal Gear Solid Delta: Snake Eater am 28. August für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC veröffentlichen.