Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Konami äußert sich zur Zukunft der Metal Gear-Reihe

Im Rahmen eines Interviews mit Game Informer haben sich die Produzenten Noriaki Okamura und Yuji Korekado zur Entwicklung und Zukunft der Metal Gear-Reihe geäußert.

Dabei stand insbesondere das Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater im Mittelpunkt, das unter dem Titel Metal Gear Solid Delta: Snake Eater kurz vor der Veröffentlichung steht.

Die Entwickler betonten, dass sie bei der Neuauflage großen Wert darauf gelegt haben, dem Original treu zu bleiben. Gleichzeitig war es ihnen wichtig, das Spiel für ein modernes Publikum zugänglicher zu gestalten, insbesondere im Hinblick auf Steuerung und Benutzerfreundlichkeit.

Okamura und Korekado zeigten sich überrascht darüber, wie gut das ursprüngliche Spiel auch nach zwanzig Jahren noch funktioniert, selbst ohne größere Änderungen oder neue Funktionen.

Die emotionale Tiefe und der Charme des Originals seien weiterhin spürbar gewesen. Auf die Frage, ob das GameCube-Remake Metal Gear Solid: Twin Snakes Einfluss auf die Entwicklung von Delta gehabt habe, erklärten beide, dass es keine direkte Verbindung gebe. Die Herangehensweise an das Remake sei grundlegend anders gewesen, da Delta eine vollständige Neuinterpretation darstelle, die sich inhaltlich stark am Original orientiere.

Mit Blick auf die Zukunft gaben die Produzenten an, dass sie nach der Veröffentlichung von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater offen dafür seien, weitere Spiele zu überdenken.

Dabei ließen sie durchblicken, dass auch andere Titel der Metal Gear-Reihe in Betracht gezogen werden könnten. Konkrete Pläne wurden nicht genannt, da der Fokus derzeit vollständig auf dem bevorstehenden Release von Delta liegt.