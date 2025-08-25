Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Konami äußert sich zur Zukunft der Metal Gear-Reihe

Im Rahmen eines Interviews mit Game Informer haben sich die Produzenten Noriaki Okamura und Yuji Korekado zur Entwicklung und Zukunft der Metal Gear-Reihe geäußert.
Dabei stand insbesondere das Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater im Mittelpunkt, das unter dem Titel Metal Gear Solid Delta: Snake Eater kurz vor der Veröffentlichung steht.
Die Entwickler betonten, dass sie bei der Neuauflage großen Wert darauf gelegt haben, dem Original treu zu bleiben. Gleichzeitig war es ihnen wichtig, das Spiel für ein modernes Publikum zugänglicher zu gestalten, insbesondere im Hinblick auf Steuerung und Benutzerfreundlichkeit.
Okamura und Korekado zeigten sich überrascht darüber, wie gut das ursprüngliche Spiel auch nach zwanzig Jahren noch funktioniert, selbst ohne größere Änderungen oder neue Funktionen.
Die emotionale Tiefe und der Charme des Originals seien weiterhin spürbar gewesen. Auf die Frage, ob das GameCube-Remake Metal Gear Solid: Twin Snakes Einfluss auf die Entwicklung von Delta gehabt habe, erklärten beide, dass es keine direkte Verbindung gebe. Die Herangehensweise an das Remake sei grundlegend anders gewesen, da Delta eine vollständige Neuinterpretation darstelle, die sich inhaltlich stark am Original orientiere.
Mit Blick auf die Zukunft gaben die Produzenten an, dass sie nach der Veröffentlichung von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater offen dafür seien, weitere Spiele zu überdenken.
Dabei ließen sie durchblicken, dass auch andere Titel der Metal Gear-Reihe in Betracht gezogen werden könnten. Konkrete Pläne wurden nicht genannt, da der Fokus derzeit vollständig auf dem bevorstehenden Release von Delta liegt.
22 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gern ein Remake von Teil 1, auf weitere könnte ich dann gern verzichten. Mit den Teilen außer 1 und 3 bin ich nie warm geworden.
Gab’s ja schon mit Twin Snakes, allerdings hat da wohl Nintendo den Daumen drauf.
Nintendo kann ja MGs1TTSs und Sony dafür MGS4 für die Collection Volume 2 freigeben, fairer Deal 😉
Twin Snakes ist nun aber auch schon über 20 Jahre alt und grafisch auf dem Niveau von Snake eater.
Schön wären neue Spiele, die die Schnittstelle zwischen den Naked Snake und Solit Snake Spielen darstellt. bzw die Lücke schließt. Das sind im Grunde ja die Teile Metal Gear und Metal Gear 2, die damals für Amiga erschienen sind. Nur haben die natürlich eine entsprechend rudimentäre Handlung. Da könnte man ansetzen und zwei echte Remakes erstellen. Das wäre mein Traum für die Reihe.
Hätten Sie dabei auch mal um die Performance Gedanken gemacht… Egal.
Ich hoffe das MGS mal einen neuen Take unter neuem Personal bekommt. Es ist nicht so als hätten 2+3 und 5 dem Original aus meiner Sicht ansatzweise das Wasser reichen können.
Mein Lieblingsteil war Guns of Patriot. Hoffe das kommt😎
Wenns nach mir geht: die ursprüngen Teile für MSX als 3D-Remakes neu inszenieren, dann MGS 1, 2 und 4 nochmal.