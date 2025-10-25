Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Konami veröffentlicht Accolades Trailer

Konami hat einen neuen Accolades Trailer zu Metal Gear Solid Δ: Snake Eater veröffentlicht. Das Video feiert die durchweg positiven Reaktionen von Fans und Kritikern auf das Remake des legendären Stealth-Action-Klassikers.
Der Trailer hebt nicht nur die beeindruckende technische Umsetzung und das originalgetreue Gameplay hervor, sondern auch die treue Neuinterpretation der ikonischen Momente rund um Naked Snake. Dank moderner Grafiktechnologien, überarbeiteter Steuerung und detailreicher Umgebungen gilt das Remake bereits jetzt als würdige Rückkehr einer der bedeutendsten Spielereihen der Geschichte.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.
Ich hätte gerne ein Metal Gear Solid IV Remake 🙂
Fand es doch sehr cool damals mit Rex gegen Ray zu kämpfen. Episch.
Könnte auch ein James Bond Trailer sein 😅
Das Remake war auch klasse. Man merkt allerdings schon aufgrund der technischen Einschränkungen der PS2 damals, dass die Abschnitte nach heutigen Maßstäben sehr klein sind.
Auch die altbackenen Spielmechaniken hätte man modernisieren können.
Da hätte Konami generell echt etwas mehr machen können.
Sehr cool werde ich in meinem Urlaub versuchen weiterzuspielen
Cooler Trailer, Konami kann gerne noch mehr Remakes machen.
Hoffentlich Teil 1
Habe ich erst letztens durchgespielt, Nostalgie pur ☺️, immer noch ein hervorragendes Game ❤️, Kojima ist für mich einfach ein Genie, mit Metal Gear Solid 1-3 hat er mein Herz erobert.
Hab das Remake sehr genossen. War für mich eines der Spiele des Jahres schon.