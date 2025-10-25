Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Konami veröffentlicht Accolades Trailer

8 Autor: , in News / Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Übersicht
Image: Konami

Konami veröffentlicht Accolades Trailer zu Metal Gear Solid Δ: Snake Eater!

Konami hat einen neuen Accolades Trailer zu Metal Gear Solid Δ: Snake Eater veröffentlicht. Das Video feiert die durchweg positiven Reaktionen von Fans und Kritikern auf das Remake des legendären Stealth-Action-Klassikers.

Der Trailer hebt nicht nur die beeindruckende technische Umsetzung und das originalgetreue Gameplay hervor, sondern auch die treue Neuinterpretation der ikonischen Momente rund um Naked Snake. Dank moderner Grafiktechnologien, überarbeiteter Steuerung und detailreicher Umgebungen gilt das Remake bereits jetzt als würdige Rückkehr einer der bedeutendsten Spielereihen der Geschichte.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. The Hills have Shice 188065 XP Battle Rifle God | 25.10.2025 - 12:05 Uhr

    Ich hätte gerne ein Metal Gear Solid IV Remake 🙂
    Fand es doch sehr cool damals mit Rex gegen Ray zu kämpfen. Episch.

    1
  3. Mech77 54915 XP Nachwuchsadmin 6+ | 25.10.2025 - 12:24 Uhr

    Das Remake war auch klasse. Man merkt allerdings schon aufgrund der technischen Einschränkungen der PS2 damals, dass die Abschnitte nach heutigen Maßstäben sehr klein sind.

    Auch die altbackenen Spielmechaniken hätte man modernisieren können.

    Da hätte Konami generell echt etwas mehr machen können.

    0
  6. Nibelungen86 282500 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 25.10.2025 - 13:25 Uhr

    Habe ich erst letztens durchgespielt, Nostalgie pur ☺️, immer noch ein hervorragendes Game ❤️, Kojima ist für mich einfach ein Genie, mit Metal Gear Solid 1-3 hat er mein Herz erobert.

    0
  7. AtzePhil41 1600 XP Beginner Level 1 | 25.10.2025 - 14:28 Uhr

    Hab das Remake sehr genossen. War für mich eines der Spiele des Jahres schon.

    0

Hinterlasse eine Antwort