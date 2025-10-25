Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Konami veröffentlicht Accolades Trailer

Konami hat einen neuen Accolades Trailer zu Metal Gear Solid Δ: Snake Eater veröffentlicht. Das Video feiert die durchweg positiven Reaktionen von Fans und Kritikern auf das Remake des legendären Stealth-Action-Klassikers.

Der Trailer hebt nicht nur die beeindruckende technische Umsetzung und das originalgetreue Gameplay hervor, sondern auch die treue Neuinterpretation der ikonischen Momente rund um Naked Snake. Dank moderner Grafiktechnologien, überarbeiteter Steuerung und detailreicher Umgebungen gilt das Remake bereits jetzt als würdige Rückkehr einer der bedeutendsten Spielereihen der Geschichte.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.