Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Konami veröffentlicht Legacy Series

In der offiziellen Video-Reihe Metal Gear Solid Legacy Series hat Konami alle vier Teile veröffentlicht, in dem die Wurzeln der Spielreihe eindrucksvoll skizziert werden.

Dabei richtet sich die Darstellung ausdrücklich an Fans und Interessierte, die eine fundierte Rückschau auf den Ursprung des Franchises wünschen.