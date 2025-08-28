Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Konami veröffentlicht Legacy Series

Image: Konami

Epische Rückblende – Metal Gear Solid legt mit der Legacy Series los!

In der offiziellen Video-Reihe Metal Gear Solid Legacy Series hat Konami alle vier Teile veröffentlicht, in dem die Wurzeln der Spielreihe eindrucksvoll skizziert werden.

Dabei richtet sich die Darstellung ausdrücklich an Fans und Interessierte, die eine fundierte Rückschau auf den Ursprung des Franchises wünschen.

  2. Chicko90 21155 XP Nasenbohrer Level 1 | 28.08.2025 - 10:23 Uhr

    wie cool 🙂 das nenn ich Fan Service 🙂 gab damals auch ein deutschen Youtuber der das mal gut zusammengefasst hatte aber hier sieht es sogar noch besser aus

    1

