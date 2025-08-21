Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Launch-Trailer feiert Release-Termin am 28. August 2025

8 Autor: , in News / Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Übersicht
Image: Konami

Konami präsentiert den offiziellen Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Launch-Trailer!

Am 28. August 2025 erscheint Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ein vollständiges Remake des 2004 veröffentlichten Spiels Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Die Neuauflage wurde von Konami und Virtuos entwickelt und erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam.

Ihr erlebt die bekannte Geschichte rund um Protagonist Naked Snake in einer überarbeiteten Version mit moderner Grafik, 3D-Audio und neuen Gameplay-Elementen.

Die Entwickler legen besonderen Wert auf eine immersive Dschungelumgebung und ein realistisches Schadenssystem, bei dem Verletzungen und Kleidungsspuren dauerhaft sichtbar bleiben.

Hier gibt es den neuen Launch-Trailer für euch:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Vayne1986 12660 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 21.08.2025 - 20:19 Uhr

    Sehr schöner Trailer. 😍 Nur noch 1 Woche bis es soweit ist. ♥️ Freue mich mehr und mehr auf dieses Spiel. 😊

    0
  5. de Maja 291555 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.08.2025 - 20:58 Uhr

    Ich kann nur einen Snake gut leiden und das ist Snake Plissken😅

    Außerdem keine Zeit dafür, die Höllentaucher warten auf mich 😆

    0
  6. RS85 78760 XP Tastenakrobat Level 4 | 21.08.2025 - 21:27 Uhr

    Freu ich mich auch schon drauf allerdings muss sich Metal Gear Solid Delta: Snake Eater auch bei mir erstmal noch etwas gedulden weil ich jetzt schon nicht wirklich hinterher komme an Games die noch offen sind oder wo ich mittendrin bin🎮😅✌️.

    1

Hinterlasse eine Antwort