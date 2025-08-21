Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Launch-Trailer feiert Release-Termin am 28. August 2025

Am 28. August 2025 erscheint Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ein vollständiges Remake des 2004 veröffentlichten Spiels Metal Gear Solid 3: Snake Eater.
Die Neuauflage wurde von Konami und Virtuos entwickelt und erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam.
Ihr erlebt die bekannte Geschichte rund um Protagonist Naked Snake in einer überarbeiteten Version mit moderner Grafik, 3D-Audio und neuen Gameplay-Elementen.
Die Entwickler legen besonderen Wert auf eine immersive Dschungelumgebung und ein realistisches Schadenssystem, bei dem Verletzungen und Kleidungsspuren dauerhaft sichtbar bleiben.
Hier gibt es den neuen Launch-Trailer für euch:
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das kommt nächste Woche? 😱😂 Ich komme nicht mehr mit
Sehr schöner Trailer. 😍 Nur noch 1 Woche bis es soweit ist. ♥️ Freue mich mehr und mehr auf dieses Spiel. 😊
Sieht cool aus, muss aber passen wegen der Spieleflut 🌊.
Bin auf die ersten Tests gespannt.
Ich kann nur einen Snake gut leiden und das ist Snake Plissken😅
Außerdem keine Zeit dafür, die Höllentaucher warten auf mich 😆
Freu ich mich auch schon drauf allerdings muss sich Metal Gear Solid Delta: Snake Eater auch bei mir erstmal noch etwas gedulden weil ich jetzt schon nicht wirklich hinterher komme an Games die noch offen sind oder wo ich mittendrin bin🎮😅✌️.
Das Game schleicht dir ja nicht davon. 😎🎮✌🏻
Ja😅da hast du Recht😉🤝✌️.