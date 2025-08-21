Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Launch-Trailer feiert Release-Termin am 28. August 2025

Am 28. August 2025 erscheint Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ein vollständiges Remake des 2004 veröffentlichten Spiels Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Die Neuauflage wurde von Konami und Virtuos entwickelt und erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam.

Ihr erlebt die bekannte Geschichte rund um Protagonist Naked Snake in einer überarbeiteten Version mit moderner Grafik, 3D-Audio und neuen Gameplay-Elementen.

Die Entwickler legen besonderen Wert auf eine immersive Dschungelumgebung und ein realistisches Schadenssystem, bei dem Verletzungen und Kleidungsspuren dauerhaft sichtbar bleiben.

Hier gibt es den neuen Launch-Trailer für euch: