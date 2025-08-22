Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Medaillenspiegel: Erste Bewertungen eingeschlichen

Schaut euch die ersten Wertungen zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater an.

Konami hat Metal Gear Solid 3: Snake Eater ein Remake verpasst. Das Remake von Virtuos erscheint am 28. August für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Schon heute sind die ersten internationalen Wertungen zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater eingetroffen.

Bevor wir euch unten den Medaillenspiegel zeigen, gibt es zur Einstimmung den Launch-Trailer:

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Medaillenspiegel

GamingBolt 10/10

Niche Gamer 10/10

GameGrin 10/10

ComingSoon.net 10/10

COGconnected 90/100

Console Creatures 9/10

GameSpot 9/10

Shacknews 9/10

Push Square 9/10

Worth Playing 8,5/10

IGN 8/10

MondoXbox 8/10