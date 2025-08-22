Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Medaillenspiegel: Erste Bewertungen eingeschlichen

Autor: , in News / Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Image: Konami

Schaut euch die ersten Wertungen zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater an.

Konami hat Metal Gear Solid 3: Snake Eater ein Remake verpasst. Das Remake von Virtuos erscheint am 28. August für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Schon heute sind die ersten internationalen Wertungen zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater eingetroffen.

Bevor wir euch unten den Medaillenspiegel zeigen, gibt es zur Einstimmung den Launch-Trailer:

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Medaillenspiegel

  • GamingBolt 10/10
  • Niche Gamer 10/10
  • GameGrin 10/10
  • ComingSoon.net 10/10
  • COGconnected 90/100
  • Console Creatures 9/10
  • GameSpot 9/10
  • Shacknews 9/10
  • Push Square 9/10
  • Worth Playing 8,5/10
  • IGN 8/10
  • MondoXbox 8/10

9 Kommentare Added

  1. Vayne1986 12700 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 22.08.2025 - 12:19 Uhr

    Sieht sehr gut aus. 😍 Danke. 👍🏻

    Nur noch 1 Woche gedulden, bis mein Schleicheinsatz los geht. 🐍♥️

    0
  2. GERxJOHNNY 42050 XP Hooligan Krauler | 22.08.2025 - 12:22 Uhr

    War für mich persönlich nie der beste Teil der Reihe. Mir gefällt Metal Gear Solid (PS1) und Teil 4 am besten. Ich bin aber froh hier beim Remake, dass sie nur die Grafik verbessert und das Spiel ansonsten originalgetreu gelassen haben. Ohne Kojima hätten sie das Spiel ansonsten nur versaut

    1
    • Gunslinger 13470 XP Leetspeak | 22.08.2025 - 12:42 Uhr
      Antwort auf GERxJOHNNY

      Teil 1 war auch echt innovativ und hatte viele kreative Ideen. Leider könnte man den Controller beim Kampf mit Psychomantis nicht mehr in den zweiten Port stecken.

      0
  5. Drakeline6 165175 XP First Star Gold | 22.08.2025 - 12:40 Uhr

    Sind insgesamt echt besser als ich gedacht hätte.
    Hol ich irgendwann mal nach.

    0

