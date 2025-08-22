Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Medaillenspiegel: Erste Bewertungen eingeschlichen

Konami hat Metal Gear Solid 3: Snake Eater ein Remake verpasst. Das Remake von Virtuos erscheint am 28. August für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.
Schon heute sind die ersten internationalen Wertungen zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater eingetroffen.
Bevor wir euch unten den Medaillenspiegel zeigen, gibt es zur Einstimmung den Launch-Trailer:
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Medaillenspiegel
- GamingBolt 10/10
- Niche Gamer 10/10
- GameGrin 10/10
- ComingSoon.net 10/10
- COGconnected 90/100
- Console Creatures 9/10
- GameSpot 9/10
- Shacknews 9/10
- Push Square 9/10
- Worth Playing 8,5/10
- IGN 8/10
- MondoXbox 8/10
9 Kommentare
Sieht sehr gut aus. 😍 Danke. 👍🏻
Nur noch 1 Woche gedulden, bis mein Schleicheinsatz los geht. 🐍♥️
War für mich persönlich nie der beste Teil der Reihe. Mir gefällt Metal Gear Solid (PS1) und Teil 4 am besten. Ich bin aber froh hier beim Remake, dass sie nur die Grafik verbessert und das Spiel ansonsten originalgetreu gelassen haben. Ohne Kojima hätten sie das Spiel ansonsten nur versaut
Teil 1 war auch echt innovativ und hatte viele kreative Ideen. Leider könnte man den Controller beim Kampf mit Psychomantis nicht mehr in den zweiten Port stecken.
Schaut doch gut aus👌
Super Wertungen.👏👏
Sind insgesamt echt besser als ich gedacht hätte.
Hol ich irgendwann mal nach.
O.k., die Wertungen sind mal ein klares Statement.
Sehr gute Wertungen. 👌🏻
Sieht doch gut aus die Wertungen. Freue mich auf nächste Woche