Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Mehrspieler-Modus Fox Hunt nicht zum Release spielbar

Fox Hunt-Modus nicht zum Release von Metal Gear Solid: Snake Eater verfügbar – Veröffentlichung im Herbst?

Der neue Mehrspieler-Modus Fox Hunt für Metal Gear Solid Delta: Snake Eater wird nicht zum offiziellen Verkaufsstart des Spiels am 28. August 2025 verfügbar sein.

Wie Konami bekannt gab, ist die Veröffentlichung dieses Modus erst für Herbst 2025 vorgesehen. Ein genaues Datum wurde bislang nicht genannt.

Der Fox Hunt-Modus ist ein Online-Spielerlebnis, das auf dem Prinzip von Verstecken basiert. Spieler nutzen klassische Elemente der Metal Gear-Reihe wie Tarnung und Überlebenstaktiken, um sich gegenseitig in einer immersiven Umgebung zu jagen oder zu verstecken.

Zum Launch stehen jedoch andere zusätzliche Spielmodi bereit. Auf PlayStation und Steam ist der Modus Snake vs Monkey enthalten, bei dem es darum geht, entflohene Affen einzufangen. Auf der Xbox Series X|S wird stattdessen Snake vs Bomberman verfügbar sein, bei dem Gegner mit gezielten Explosionen aus dem Weg geräumt werden.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ist ein umfangreich überarbeitetes Remake von Metal Gear Solid 3 und erscheint mit modernisierter Grafik und verbessertem Sound, bleibt jedoch inhaltlich eng am Original.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ist ab dem 28. August 2025 erhältlich. Zur Vorbestellung geht es hier entlang.