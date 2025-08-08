Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Mehrspieler-Modus Fox Hunt nicht zum Release spielbar

Der neue Mehrspieler-Modus Fox Hunt für Metal Gear Solid Delta: Snake Eater wird nicht zum offiziellen Verkaufsstart des Spiels am 28. August 2025 verfügbar sein.
Wie Konami bekannt gab, ist die Veröffentlichung dieses Modus erst für Herbst 2025 vorgesehen. Ein genaues Datum wurde bislang nicht genannt.
Der Fox Hunt-Modus ist ein Online-Spielerlebnis, das auf dem Prinzip von Verstecken basiert. Spieler nutzen klassische Elemente der Metal Gear-Reihe wie Tarnung und Überlebenstaktiken, um sich gegenseitig in einer immersiven Umgebung zu jagen oder zu verstecken.
Zum Launch stehen jedoch andere zusätzliche Spielmodi bereit. Auf PlayStation und Steam ist der Modus Snake vs Monkey enthalten, bei dem es darum geht, entflohene Affen einzufangen. Auf der Xbox Series X|S wird stattdessen Snake vs Bomberman verfügbar sein, bei dem Gegner mit gezielten Explosionen aus dem Weg geräumt werden.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ist ein umfangreich überarbeitetes Remake von Metal Gear Solid 3 und erscheint mit modernisierter Grafik und verbessertem Sound, bleibt jedoch inhaltlich eng am Original.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ist ab dem 28. August 2025 erhältlich. Zur Vorbestellung geht es hier entlang.
Stört mich nicht wenn es erst später erscheint. Freue mich auf Metal Gear Solid Delta Snake Eater. 🙂
Metal Gear Solid Mehrspieler…. bitte? wer hat danach gefragt?
In MGS V war das gar nicht mal so schlecht und war mit den SP verzahnt. Da konnte man sich gegenseitig Atombomben mopsen
Naja, wird schon seine Fans finden.
Ich seh Metal Gear halt schon immer als Singleplayer Erfahrung.
In der Vergangenheit hab ich selbst auch schon Multiplayer Modes in Games gefeiert die ich vorab als Überflüssig gehalten hab.
z.B. zum Release der WiiU gab es doch das Zombi Spiel von Ubisoft, da war der asymetrische Multiplayer Mode der heimliche Star des Spiels XD
Top.
Bin wirklich gespannt wie die Leute das Spiel finden werden.
Werde sowieso erst am mit der Story beschäftigt sein. Aber schön das es zeitnah nachgereicht wird
Habs nicht so eilig mit dem Spiel, sollen sie ruhig machen.
Keine Ahnung warum die hier Zeit verschwenden. Die hätten lieber bloss die Story gemacht und es für 60 EUR rausgehauen. Der 80 EUR Stempel hat es nämlich in sich und wird so manchen vergraueln.
Ich brauch bei Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: ehrlich gesagt auch kein Mehrspieler-Modus🤷🏼♂️🙄✌️.
Hätten sie wegen mir auch direkt ganz weglassen und dafür ein bisschen Extra-Polishing ins eigentliche Spiel stecken können.