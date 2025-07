Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Mit dem Sneaking Suit auf leisen Sohlen schleichen

Wer Metal Gear Solid Delta: Snake Eater in der Digital Deluxe Edition oder der Tactical- bzw. Collector’s Edition (beide physisch) vorbestellt, erhält das Sneaking DLC Pack mit einer Reihe von speziellen Schleich-Ausrüstungen für Snake.

Eine davon ist der „Sneaking Suit“.

In einem neuen Video zeigt euch Konami den Anzug in Aktion, denn er ist nicht nur rein kosmetischer Natur, sondern eure Schritte werden beim Tragen leiser.

Praktisch, um feindliche Patrouillen zu umgehen oder neue Möglichkeiten zu entdecken.

Wer nur den Kauf der Standard Edition des Spiels plant, der wird den DLC auch separat erwerben können.

