Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Multiplayer-Modus Fox Hunt jetzt spielbar

Die Jagd beginnt! Der Online-Multiplayer-Modus “Fox Hunt” ist jetzt in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater verfügbar.

Konami Digital Entertainment veröffentlicht heute „Fox Hunt“, einen brandneuen Online-Multiplayer-Modus für Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam).

„Fox Hunt“ führt die Spieler in das ikonische Dschungel-Setting, wo sie die für das Metal Gear-Erlebnis typischen Tarn- und Überlebenstechniken einsetzen müssen.

Als aufstrebendes Mitglied der Spezialeinheit „FOX“ müssen die Spieler Überlebensmissionen bestehen und im Feld gegen andere Agenten Waffen und Ausrüstung beschaffen. Bis zu 12 Spieler können in zwei unterschiedlichen Spielmodi in die legendäre taktische Spionage-Action eintauchen.

Survival-Sicherung

Die legendären Kerotan-Frösche bleiben auch in diesem spannenden Modus schwer zu finden. Spielende finden und sichern mehr versteckte Frösche als ihre Gegner, um den Sieg zu erringen. Im Laufe des Matches nimmt ihre Zahl ab, was zu intensiven Auseinandersetzungen mit feindlichen Agenten führt.

Survival-Eindringen

Ein verdeckter Einsatz, bei dem Agenten Tarn- und Überlebenstechniken in festgelegten Zonen einsetzen müssen, um mehrere Phasen zu durchlaufen. Mit fortschreitender Zeit werden die Areale kleiner, sodass Tarnung und Positionierung entscheidend für den Sieg werden.

Jeder Spieler ist mit einem „AT-CAMO“-Anzug ausgestattet, um fortschrittliche Tarntaktiken anzuwenden. Sie können so ihr Tarnmuster blitzschnell an das Gelände anpassen. Agenten erhalten außerdem die Fähigkeit „Naked Sense“, mit der sie Gegner und Gegenstände besser aufspüren können.

Schaut euch den Launch-Trailer zu Fox Hunt an und lest weitere Einzelheiten auch in den Patch Notes.