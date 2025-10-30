Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Multiplayer-Modus Fox Hunt jetzt spielbar

Konami Digital Entertainment veröffentlicht heute „Fox Hunt“, einen brandneuen Online-Multiplayer-Modus für Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam).
„Fox Hunt“ führt die Spieler in das ikonische Dschungel-Setting, wo sie die für das Metal Gear-Erlebnis typischen Tarn- und Überlebenstechniken einsetzen müssen.
Als aufstrebendes Mitglied der Spezialeinheit „FOX“ müssen die Spieler Überlebensmissionen bestehen und im Feld gegen andere Agenten Waffen und Ausrüstung beschaffen. Bis zu 12 Spieler können in zwei unterschiedlichen Spielmodi in die legendäre taktische Spionage-Action eintauchen.
Survival-Sicherung
Die legendären Kerotan-Frösche bleiben auch in diesem spannenden Modus schwer zu finden. Spielende finden und sichern mehr versteckte Frösche als ihre Gegner, um den Sieg zu erringen. Im Laufe des Matches nimmt ihre Zahl ab, was zu intensiven Auseinandersetzungen mit feindlichen Agenten führt.
Survival-Eindringen
Ein verdeckter Einsatz, bei dem Agenten Tarn- und Überlebenstechniken in festgelegten Zonen einsetzen müssen, um mehrere Phasen zu durchlaufen. Mit fortschreitender Zeit werden die Areale kleiner, sodass Tarnung und Positionierung entscheidend für den Sieg werden.
Jeder Spieler ist mit einem „AT-CAMO“-Anzug ausgestattet, um fortschrittliche Tarntaktiken anzuwenden. Sie können so ihr Tarnmuster blitzschnell an das Gelände anpassen. Agenten erhalten außerdem die Fähigkeit „Naked Sense“, mit der sie Gegner und Gegenstände besser aufspüren können.
Schaut euch den Launch-Trailer zu Fox Hunt an und lest weitere Einzelheiten auch in den Patch Notes.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wow. Richtig geil die Stimmen. Da kommt fetzige Multiplayer-Stimmung auf 😅.
Mal sehen, wann das wieder offline geht.
Ein schleicher MP mit bischen Action ganz am Schluss🥱😴
Habe nur ganz kurz reingeschaut und 5 Minuten gewartet bei Spielersuche. Ohne Erfolg. Ich bleibe beim Einzelspielermodus.
Bis ich mir das Spiel kaufe, ist der Multiplayer sowieso tot 😅.
Der Einzelspielermodus hat mir viel Spaß gemacht. der Multiplayermodus interesseiert mich überhaupt nicht. Ich vermute auch das in einem Jahr die Server davon abgeschaltet werden.
Wann kommt der Sale????