Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: PlayStation vs. Xbox Grafik- und Performance-Analyse, Warnung vor Xbox Series S-Version

2 Autor: , in News / Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Übersicht
Image: Konami

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater im Technik-Check: Xbox Series X zeigt mehr Leistung als PS5 – Series S bleibt deutlich zurück!

Die technische Analyse von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater auf Xbox Series X|S zeigt klare Unterschiede zwischen den Konsolenvarianten.

Die Xbox Series X bietet insgesamt höhere Bildraten als die PlayStation 5 und sogar als die PS5 Pro in bestimmten Szenarien. Dennoch erreicht auch die leistungsstärkste Xbox-Version keine konstanten 60 Bilder pro Sekunde, was für ein Spiel dieser Größenordnung und Engine bemerkenswert ist.

Im folgenden Video wird die Performance der Series X detailliert dargestellt. Ihr seht dort, wie sich die Konsole in verschiedenen Spielabschnitten verhält und welche grafischen Kompromisse für flüssigeres Gameplay eingegangen wurden.

Die Xbox Series S zeigt deutliche Schwächen. Die Bildqualität leidet unter reduzierter Beleuchtung, schwächeren Reflexionen und eingeschränkter Schattenberechnung. Die Empfehlung fällt hier klar aus: Für ein optimales Spielerlebnis solltet ihr auf die Series S verzichten.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

2 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. HakunaTraumata 98680 XP Posting Machine Level 4 | 31.08.2025 - 17:39 Uhr

    Bin gespannt Freitag kam noch ein Update ob da irgendwas auf der pro geändert wurde oder nicht. Hatte bisher nur den Prolog gespielt da lief alles reibungslos. Aber soll ja wohl nur kleine Probleme danach dann geben

    0

Hinterlasse eine Antwort