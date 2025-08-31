Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: PlayStation vs. Xbox Grafik- und Performance-Analyse, Warnung vor Xbox Series S-Version

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater im Technik-Check: Xbox Series X zeigt mehr Leistung als PS5 – Series S bleibt deutlich zurück!

Die technische Analyse von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater auf Xbox Series X|S zeigt klare Unterschiede zwischen den Konsolenvarianten.

Die Xbox Series X bietet insgesamt höhere Bildraten als die PlayStation 5 und sogar als die PS5 Pro in bestimmten Szenarien. Dennoch erreicht auch die leistungsstärkste Xbox-Version keine konstanten 60 Bilder pro Sekunde, was für ein Spiel dieser Größenordnung und Engine bemerkenswert ist.

Im folgenden Video wird die Performance der Series X detailliert dargestellt. Ihr seht dort, wie sich die Konsole in verschiedenen Spielabschnitten verhält und welche grafischen Kompromisse für flüssigeres Gameplay eingegangen wurden.

Die Xbox Series S zeigt deutliche Schwächen. Die Bildqualität leidet unter reduzierter Beleuchtung, schwächeren Reflexionen und eingeschränkter Schattenberechnung. Die Empfehlung fällt hier klar aus: Für ein optimales Spielerlebnis solltet ihr auf die Series S verzichten.