Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: PlayStation vs. Xbox Grafik- und Performance-Analyse, Warnung vor Xbox Series S-Version

Die technische Analyse von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater auf Xbox Series X|S zeigt klare Unterschiede zwischen den Konsolenvarianten.
Die Xbox Series X bietet insgesamt höhere Bildraten als die PlayStation 5 und sogar als die PS5 Pro in bestimmten Szenarien. Dennoch erreicht auch die leistungsstärkste Xbox-Version keine konstanten 60 Bilder pro Sekunde, was für ein Spiel dieser Größenordnung und Engine bemerkenswert ist.
Im folgenden Video wird die Performance der Series X detailliert dargestellt. Ihr seht dort, wie sich die Konsole in verschiedenen Spielabschnitten verhält und welche grafischen Kompromisse für flüssigeres Gameplay eingegangen wurden.
Die Xbox Series S zeigt deutliche Schwächen. Die Bildqualität leidet unter reduzierter Beleuchtung, schwächeren Reflexionen und eingeschränkter Schattenberechnung. Die Empfehlung fällt hier klar aus: Für ein optimales Spielerlebnis solltet ihr auf die Series S verzichten.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin gespannt Freitag kam noch ein Update ob da irgendwas auf der pro geändert wurde oder nicht. Hatte bisher nur den Prolog gespielt da lief alles reibungslos. Aber soll ja wohl nur kleine Probleme danach dann geben
Also Series X „Uber-Performance“ und Series S „Under-Performance“