Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Selbst Snake-Stimme David Hayter versteht die Story nicht komplett

David Hayter, die Stimme von Solid Snake, erklärt, dass selbst er die komplexe Story von Metal Gear Solid nie vollständig verstanden hat.

David Hayter, bekannt als die englische Stimme von Solid Snake in der Metal Gear Solid-Reihe, hat offen eingeräumt, dass er die komplette Story des Franchise selbst nie vollständig verstanden hat.

In einem Interview mit Fall Damage wurde Hayter direkt auf die komplexe Handlung der Serie angesprochen und erklärte, dass er zwar den grundlegenden Überblick verstehe, aber nicht alle Details der Story nachvollziehen könne.

Er schilderte, dass bereits während der Aufnahmen oft unklar gewesen sei, was bestimmte Dialoge eigentlich bedeuten. Auf Nachfragen habe er regelmäßig die Anweisung erhalten, die Texte einfach so einzusprechen, ohne tiefere Erklärung.

Trotz dieser Erfahrung sieht Hayter genau darin einen Teil des Charmes der Serie. Metal Gear sei für ihn gerade deshalb besonders, weil es deutlich mehr Charakterentwicklung, Details und narrative Ebenen enthalte, als man beim ersten Durchlauf vollständig erfassen könne.

Die Serie selbst ist bekannt für ihre komplexe, verschachtelte Erzählstruktur, die sich über mehrere Zeitebenen und insgesamt sieben kanonische Hauptspiele erstreckt. Während sie häufig als überladen oder verwirrend bezeichnet wird, gilt sie gleichzeitig als eines der erzählerisch ambitioniertesten Franchises der Videospielgeschichte.

Hayter betont jedoch, dass genau diese Tiefe und Überfülle an Informationen die Welt von Metal Gear lebendig, glaubwürdig und einzigartig mache.