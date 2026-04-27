Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Selbst Snake-Stimme David Hayter versteht die Story nicht komplett

David Hayter, bekannt als die englische Stimme von Solid Snake in der Metal Gear Solid-Reihe, hat offen eingeräumt, dass er die komplette Story des Franchise selbst nie vollständig verstanden hat.
In einem Interview mit Fall Damage wurde Hayter direkt auf die komplexe Handlung der Serie angesprochen und erklärte, dass er zwar den grundlegenden Überblick verstehe, aber nicht alle Details der Story nachvollziehen könne.
Er schilderte, dass bereits während der Aufnahmen oft unklar gewesen sei, was bestimmte Dialoge eigentlich bedeuten. Auf Nachfragen habe er regelmäßig die Anweisung erhalten, die Texte einfach so einzusprechen, ohne tiefere Erklärung.
Trotz dieser Erfahrung sieht Hayter genau darin einen Teil des Charmes der Serie. Metal Gear sei für ihn gerade deshalb besonders, weil es deutlich mehr Charakterentwicklung, Details und narrative Ebenen enthalte, als man beim ersten Durchlauf vollständig erfassen könne.
Die Serie selbst ist bekannt für ihre komplexe, verschachtelte Erzählstruktur, die sich über mehrere Zeitebenen und insgesamt sieben kanonische Hauptspiele erstreckt. Während sie häufig als überladen oder verwirrend bezeichnet wird, gilt sie gleichzeitig als eines der erzählerisch ambitioniertesten Franchises der Videospielgeschichte.
Hayter betont jedoch, dass genau diese Tiefe und Überfülle an Informationen die Welt von Metal Gear lebendig, glaubwürdig und einzigartig mache.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Geht mir genauso. Death Stranding z.B., habe irgendwann einfach abgeschaltet und nur Missionen gemacht und andere Sachen. Die restlichen Zwischensequenzen habe ich mir angesehen und gedacht, WTF haben die jetzt da gesagt.
Zum glück haben die sich im Spiel alle gegenseitig bestens verstanden, sonst wäre das Spiel nie zu Ende.
Teil 2 fühlt sich zwar mehr oder weniger an wie ein Add On, aber es ist etwas simpler und bündiger erzählt… Danach hab ich Teil 1 nochmal auf Xbox gespielt und nicht verstanden was unklar war 😅
Es ist halt Blödsinn. Hat man das einmal verinnerlicht geht es 😁
MGS wurde ab Teil 2 schon etwas zu hirnrissig.
Ich wäre bei Death Stranding fast eingeschlafen, es war schon schwer genug mithilfe der Schultertasten im Spiel nicht umzukippen 😅.
Die gesamte Handlung der Metal Gear Reihe ist aber auch sehr, sehr komplex und auch unglaublich geil. Da jagt oftmals ein Plot-Twist den nächsten. Was Story-Games anbelangt, neben Halo meine Lieblingsreihe.
Ist doch ganz einfach. Wenn man die ganzen Snakes auseinanderhalten kann. 🙂
Mit der Handlung kenne ich mich gar nicht aus, vielleicht befasse ich mich mal näher mit, gibt ja auch sicher gute YouTube Videos dazu.
Ich habe alle Teile gespielt, aber da alles zu schnallen ist eine Kunst für sich. Vor allem der zweite Teil hat komplett den Vogel abgeschossen