Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Selbst Snake-Stimme David Hayter versteht die Story nicht komplett

7 Autor: , in News / Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Übersicht
Image: Konami

David Hayter, die Stimme von Solid Snake, erklärt, dass selbst er die komplexe Story von Metal Gear Solid nie vollständig verstanden hat.

David Hayter, bekannt als die englische Stimme von Solid Snake in der Metal Gear Solid-Reihe, hat offen eingeräumt, dass er die komplette Story des Franchise selbst nie vollständig verstanden hat.

In einem Interview mit Fall Damage wurde Hayter direkt auf die komplexe Handlung der Serie angesprochen und erklärte, dass er zwar den grundlegenden Überblick verstehe, aber nicht alle Details der Story nachvollziehen könne.

Er schilderte, dass bereits während der Aufnahmen oft unklar gewesen sei, was bestimmte Dialoge eigentlich bedeuten. Auf Nachfragen habe er regelmäßig die Anweisung erhalten, die Texte einfach so einzusprechen, ohne tiefere Erklärung.

Trotz dieser Erfahrung sieht Hayter genau darin einen Teil des Charmes der Serie. Metal Gear sei für ihn gerade deshalb besonders, weil es deutlich mehr Charakterentwicklung, Details und narrative Ebenen enthalte, als man beim ersten Durchlauf vollständig erfassen könne.

Die Serie selbst ist bekannt für ihre komplexe, verschachtelte Erzählstruktur, die sich über mehrere Zeitebenen und insgesamt sieben kanonische Hauptspiele erstreckt. Während sie häufig als überladen oder verwirrend bezeichnet wird, gilt sie gleichzeitig als eines der erzählerisch ambitioniertesten Franchises der Videospielgeschichte.

Hayter betont jedoch, dass genau diese Tiefe und Überfülle an Informationen die Welt von Metal Gear lebendig, glaubwürdig und einzigartig mache.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. kleineAmeise 159330 XP God-at-Arms Onyx | 27.04.2026 - 16:07 Uhr

    Geht mir genauso. Death Stranding z.B., habe irgendwann einfach abgeschaltet und nur Missionen gemacht und andere Sachen. Die restlichen Zwischensequenzen habe ich mir angesehen und gedacht, WTF haben die jetzt da gesagt.
    Zum glück haben die sich im Spiel alle gegenseitig bestens verstanden, sonst wäre das Spiel nie zu Ende.

    0
    • Ash2X 332800 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 27.04.2026 - 16:15 Uhr
      Antwort auf kleineAmeise

      Teil 2 fühlt sich zwar mehr oder weniger an wie ein Add On, aber es ist etwas simpler und bündiger erzählt… Danach hab ich Teil 1 nochmal auf Xbox gespielt und nicht verstanden was unklar war 😅
      Es ist halt Blödsinn. Hat man das einmal verinnerlicht geht es 😁
      MGS wurde ab Teil 2 schon etwas zu hirnrissig.

      0
    • Katanameister 407480 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 27.04.2026 - 16:58 Uhr
      Antwort auf kleineAmeise

      Ich wäre bei Death Stranding fast eingeschlafen, es war schon schwer genug mithilfe der Schultertasten im Spiel nicht umzukippen 😅.

      0
  2. shadow moses 478070 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 27.04.2026 - 16:12 Uhr

    Die gesamte Handlung der Metal Gear Reihe ist aber auch sehr, sehr komplex und auch unglaublich geil. Da jagt oftmals ein Plot-Twist den nächsten. Was Story-Games anbelangt, neben Halo meine Lieblingsreihe.

    0
  3. faktencheck 188060 XP Battle Rifle God | 27.04.2026 - 16:27 Uhr

    Ist doch ganz einfach. Wenn man die ganzen Snakes auseinanderhalten kann. 🙂

    0
  4. Katanameister 407480 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 27.04.2026 - 17:00 Uhr

    Mit der Handlung kenne ich mich gar nicht aus, vielleicht befasse ich mich mal näher mit, gibt ja auch sicher gute YouTube Videos dazu.

    0
  5. GERxJOHNNY 79750 XP Tastenakrobat Level 4 | 27.04.2026 - 18:57 Uhr

    Ich habe alle Teile gespielt, aber da alles zu schnallen ist eine Kunst für sich. Vor allem der zweite Teil hat komplett den Vogel abgeschossen

    0

Hinterlasse eine Antwort