Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Snake Vs. Monkey und Vs. Bomberman vorgestellt

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater präsentiert „Snake Vs. Monkey“ und „Snake Vs. Bomberman“, zwei neue Online-Multiplayer-Modi.

Die Produzenten Noriaki Okamura und Yuji Korekado haben weitere Informationen zu den Spielmodi „Snake Vs. Monkey“ und „Snake Vs. Bomberman“ in bekannt gegeben, die in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater verfügbar sein werden.

Letzterer ist das Ergebnis einer neuen hauseigenen Zusammenarbeit mit dem Bomberman-Franchise und bietet ein bombastisches Erlebnis, indem er Spielmechaniken aus der Bomberman-Reihe in die Xbox Series X|S-Version des Spiels integriert.

FOX HUNT-Director Yu Sahara gab den Zuschauern einen Einblick in den brandneuen Online-Mehrspielermodus, Charakter-Renderings und erste Gameplay-Aufnahmen. FOX HUNT, ein völlig neuartiger Modus, erweitert das Kernelement der Reihe, das Tarn-Gameplay, indem Spieler ihre Umgebung nutzen müssen, um sich zu verbergen und gegnerischen Spielern auszuweichen. Weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.