Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Stealth-Legende knackt zwei Millionen Verkäufe

Konami hat bekannt gegeben, dass Metal Gear Solid Delta: Snake Eater die Marke von zwei Millionen verkauften Einheiten überschritten hat. Die Neuauflage des Klassikers bleibt der Essenz des Originals treu und begeistert Spieler weltweit mit seiner ikonischen Story und dem unverwechselbaren Gameplay.

Moderne Technik für einen zeitlosen Klassiker

Die Anpassung an aktuelle Hardware hebt das Erlebnis auf ein neues Niveau. Dank detailreicher Grafik, 3D‑Audio und zahlreichen Quality‑of‑Life‑Verbesserungen wirkt die Reise von Big Boss so intensiv wie nie zuvor. Die Neuauflage festigt damit den Status der METAL‑GEAR‑Reihe als einen der bedeutendsten Klassiker der Videospielgeschichte.

Die Saga geht weiter

Wer nach dem Abschluss von Snake Eater mehr über den Aufstieg von Big Boss erfahren möchte, kann in Metal Gear Solid: Peace Walker weiterspielen. Das große Finale der Geschichte von Solid Snake erwartet euch anschließend in Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.

Beide Titel sind Teil der kommenden METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 2, die am 27. August erscheint – für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series XS und PC (Steam).