Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Um diese Uhrzeit ist Fox Hunt spielbar

Der neue Online-Mehrspielermodus bringt um diese Uhrzeit gefährliche Dschungel-Stealth-Kämpfe zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Konami hat Spielern von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater den genauen Starttermin und die Uhrzeit für den Modus Fox Hunt mitgeteilt.

Fox Hunt ist ein neuer Online-Mehrspielermodus, der die typische Dschungel-Stealth-Atmosphäre der Reihe in spannende Katz-und-Maus-Begegnungen überträgt und Überlebenstaktiken mit den klassischen Schleichmechaniken verknüpft.

Taktisches Vorgehen, Tarnung und riskante Manöver stehen im Mittelpunkt des neuen Erlebnisses.

Als Anwärter der Geheimorganisation FOX absolvieren Spieler Survival-Trainingsmissionen, in denen sie zunächst Waffen und Ausrüstung sammeln müssen, um zu bestehen.

Es gibt zwei spezielle Modi für bis zu 12 Spieler, die kooperative und kompetitive Elemente des Überlebens sowie der Stealth-Action kombinieren.

Fox Hunt wird am Donnerstag, 30. Oktober, ab 02:00 Uhr morgens deutscher Zeit spielbar sein.