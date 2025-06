Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Um diese Uhrzeit könnt ihr spielen

Konami hat die weltweiten Veröffentlichungszeiten für das heiß erwartete Remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater offiziell bekannt gegeben. Das Spiel erscheint weltweit am 27. August 2025 um 21:00 Uhr PDT für Konsolen und am 28. August um 6:00 Uhr PDT für PC (Steam).

Während PC-Spieler weltweit zur selben Uhrzeit starten – synchronisiert auf die Pacific Daylight Time (PDT) – orientiert sich der Konsolen-Launch an der jeweiligen lokalen Mitternachtszeit. Das bedeutet, dass in Städten wie New York, London, Paris, Istanbul, Riyadh, Sydney, Hongkong und Tokio beginnt das Spiel auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S exakt um 0:00 Uhr Ortszeit am 28. August.