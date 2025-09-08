Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Update 1.1.3 auf PS5 und Xbox Series X|S

Image: Konami

Neues Update bringt Features, Fixes und mehr Stabilität für Metal Gear Solid: Snake Eater auf Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Das Update 1.1.3 für Metal Gear Solid: Snake Eater ist ab sofort auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar, während die Steam-Version in Kürze folgt.

Mit diesem Patch könnt ihr ab sofort eine invertierte Kameraansicht für die horizontale Steuerung aktivieren, was sich über das Optionsmenü unter Steuerung einstellen lässt.

Zudem wurde ein Fehler behoben, bei dem Spielerinnen und Spieler die Belohnung für das Sammeln aller GA-KO nicht erhalten konnten.

Darüber hinaus haben die Entwickler Texturen und Modelle in bestimmten Szenen überarbeitet und mehrere Absturzursachen behoben, die zuvor zu Spielabbrüchen geführt haben. Auch kleinere Fehlerkorrekturen und allgemeine Anpassungen verbessern das Spielerlebnis.

Das Entwicklerteam bedankt sich ausdrücklich für das Feedback aus der Community und kündigt an, weitere Punkte in Arbeit zu haben. Geplant sind unter anderem ein 21:9-Support für Steam, eine Funktion zur Systemüberprüfung im Spiel, die Möglichkeit zur Auswahl eines bevorzugten Rendering-Modus auf der PlayStation 5 Pro sowie weitere Optimierungen der Performance und Stabilität auf allen Plattformen.

  1. GERxJOHNNY 44290 XP Hooligan Schubser | 08.09.2025 - 11:28 Uhr

    Heutzutage kommt ja kaum noch ein wirklich heiles Spiel raus. Aber wenn die Entwickler wirklich auf die Community hören und weiter dran arbeiten ist ja alles tutti frutti

  5. The Hills have Shice 171185 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 08.09.2025 - 11:58 Uhr

    Nachdem ich Gears of War Reloaded und den Indiana Jones DLC nun abgeschlossen habe, kann ich mich diesem Titel widmen. 🙂

  7. Mech77 45015 XP Hooligan Treter | 08.09.2025 - 12:35 Uhr

    Habe mir das auf PC schon längst geholt. Bis ich die Zeit habe, das zu installieren und zu spielen, ist es dann auch bestimmt komplett durchgefixt 😀

  8. Katanameister 193120 XP Grub Killer Elite | 08.09.2025 - 12:54 Uhr

    Dann kann man ja noch getrost warten, in einem halben Jahr kostet es dann nur noch 40€ und ist anständig optimiert.

