Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Update 1.1.3 auf PS5 und Xbox Series X|S

Das Update 1.1.3 für Metal Gear Solid: Snake Eater ist ab sofort auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar, während die Steam-Version in Kürze folgt.
Mit diesem Patch könnt ihr ab sofort eine invertierte Kameraansicht für die horizontale Steuerung aktivieren, was sich über das Optionsmenü unter Steuerung einstellen lässt.
Zudem wurde ein Fehler behoben, bei dem Spielerinnen und Spieler die Belohnung für das Sammeln aller GA-KO nicht erhalten konnten.
Darüber hinaus haben die Entwickler Texturen und Modelle in bestimmten Szenen überarbeitet und mehrere Absturzursachen behoben, die zuvor zu Spielabbrüchen geführt haben. Auch kleinere Fehlerkorrekturen und allgemeine Anpassungen verbessern das Spielerlebnis.
Weitere News zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Das Entwicklerteam bedankt sich ausdrücklich für das Feedback aus der Community und kündigt an, weitere Punkte in Arbeit zu haben. Geplant sind unter anderem ein 21:9-Support für Steam, eine Funktion zur Systemüberprüfung im Spiel, die Möglichkeit zur Auswahl eines bevorzugten Rendering-Modus auf der PlayStation 5 Pro sowie weitere Optimierungen der Performance und Stabilität auf allen Plattformen.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Heutzutage kommt ja kaum noch ein wirklich heiles Spiel raus. Aber wenn die Entwickler wirklich auf die Community hören und weiter dran arbeiten ist ja alles tutti frutti
Das Sammeln aller GA-KO Figuren werde ich mir nicht antun.😅
Bin schon dabei und habe fast die hälfte. :S
Das ist mir zu viel Arbeit.😅
Und dafür nur 80€?🤯
Bin auf diese Kamera gespannt.
Nun müssen sie das mit der ps pro beheben
Was soll auf der PS Pro behoben werden?
Die Frameeinbrüche und Probleme mit der Grafik das sie verwaschen aussehen soll. Ist wohl nur so ein ps5 pro Ding was Probleme macht mit der UE5
Nachdem ich Gears of War Reloaded und den Indiana Jones DLC nun abgeschlossen habe, kann ich mich diesem Titel widmen. 🙂
Viel Spaß. Ein Topspiel nach dem anderen bei dir.😊
War das größte Problem nicht die Performance?
Ja, so wurde geschrieben!
Habe mir das auf PC schon längst geholt. Bis ich die Zeit habe, das zu installieren und zu spielen, ist es dann auch bestimmt komplett durchgefixt 😀
Dann kann man ja noch getrost warten, in einem halben Jahr kostet es dann nur noch 40€ und ist anständig optimiert.