Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Update 1.1.3 auf PS5 und Xbox Series X|S

Neues Update bringt Features, Fixes und mehr Stabilität für Metal Gear Solid: Snake Eater auf Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Das Update 1.1.3 für Metal Gear Solid: Snake Eater ist ab sofort auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar, während die Steam-Version in Kürze folgt.

Mit diesem Patch könnt ihr ab sofort eine invertierte Kameraansicht für die horizontale Steuerung aktivieren, was sich über das Optionsmenü unter Steuerung einstellen lässt.

Zudem wurde ein Fehler behoben, bei dem Spielerinnen und Spieler die Belohnung für das Sammeln aller GA-KO nicht erhalten konnten.

Darüber hinaus haben die Entwickler Texturen und Modelle in bestimmten Szenen überarbeitet und mehrere Absturzursachen behoben, die zuvor zu Spielabbrüchen geführt haben. Auch kleinere Fehlerkorrekturen und allgemeine Anpassungen verbessern das Spielerlebnis.

Weitere News zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Das Entwicklerteam bedankt sich ausdrücklich für das Feedback aus der Community und kündigt an, weitere Punkte in Arbeit zu haben. Geplant sind unter anderem ein 21:9-Support für Steam, eine Funktion zur Systemüberprüfung im Spiel, die Möglichkeit zur Auswahl eines bevorzugten Rendering-Modus auf der PlayStation 5 Pro sowie weitere Optimierungen der Performance und Stabilität auf allen Plattformen.