Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Weltweit über eine Million Mal verkauft

Image: Konami

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater übertrifft die Millionenmarke an weltweit verkauften Einheiten.

Konami gab heute bekannt, dass Metal Gear Solid Delta: Snake Eater weltweit für PlayStation5, Xbox Series X|S und PC (Steam) mehr als eine Million Mal verkauft wurde.

Dieser Erfolg spiegelt die anhaltende Beliebtheit der Metal Gear-Reihe wider, die als eine der einflussreichsten Serien in der Geschichte der Videospiele gilt.

Mehr als zwei Jahrzehnte nach der ursprünglichen Veröffentlichung von Metal Gear Solid 3: Snake Eater finden die Story, die Themen und das Gameplay weiterhin Anklang bei Fans weltweit.

Alles, was die Spieler am Original geliebt haben, kehrt zurück: die Geschichte, die Charaktere, die Sprecher, das Stealth-Gameplay und die Musik – jetzt neu für moderne Hardware angepasst und mit einer bisher unerreichten Detailtreue.

Weitläufige Dschungel, Wälder und Sümpfe werden mit atemberaubendem Realismus zum Leben erweckt, während die Charaktere bis ins kleinste Detail lebensechte Ausdrucksformen zeigen, von ihrer Haut bis zu ihren Bewegungen. Diese Authentizität erstreckt sich auch auf die Kämpfe selbst, in denen Snakes Kleidung zerreißt und Wunden auf seinem Körper zurückbleiben, die so die Geschichte seiner Reise erzählen.

Jede Zwischensequenz und jeder Winkel der Welt wurde mit modernster Technologie verbessert, wodurch ein Klassiker neues Leben erhält, während sein legendärer Kern erhalten bleibt.

  2. HakunaTraumata 99300 XP Posting Machine Level 4 | 05.09.2025 - 14:36 Uhr

    Die Reihe ist auch eine meiner liebsten aus meiner Kindheit. Habe zwar noch nicht wirklich viel gespielt seit letzter Woche, aber der Erfolg gibt ihnen recht

  3. danbu 57010 XP Nachwuchsadmin 7+ | 05.09.2025 - 15:07 Uhr

    Bin ehrlich, ich hätte mir gewünscht, dass die mit dem Preis für das Spiel ein bisschen auf die Schnauze fallen. Finde Vollpreis für so ein Spiel, was mehr oder weniger nur ein Grafik-Update ist ziemlich überzogen. Aber scheint ja aufzugehen.

  4. kleineAmeise 103710 XP Elite User | 05.09.2025 - 15:21 Uhr

    Ein altes Spiel nehmen, es 1zu1 übernehmen nur etwas hübscher machen und dafür 80€ verlangen ist schon eine Frechheit, wie ich finde.
    Andere erschaffen und entwickeln ganz neue Geschichten und Welten und verlangen nicht soviel.
    Ich warte auf einen guten Deal.

  5. Nibelungen86 267480 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 05.09.2025 - 15:27 Uhr

    Werde ich auch noch kaufen, aktuell bin ich aber gut besetzt.

    Meisterwerk

