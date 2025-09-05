Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Weltweit über eine Million Mal verkauft

Konami gab heute bekannt, dass Metal Gear Solid Delta: Snake Eater weltweit für PlayStation5, Xbox Series X|S und PC (Steam) mehr als eine Million Mal verkauft wurde.

Dieser Erfolg spiegelt die anhaltende Beliebtheit der Metal Gear-Reihe wider, die als eine der einflussreichsten Serien in der Geschichte der Videospiele gilt.

Mehr als zwei Jahrzehnte nach der ursprünglichen Veröffentlichung von Metal Gear Solid 3: Snake Eater finden die Story, die Themen und das Gameplay weiterhin Anklang bei Fans weltweit.

Alles, was die Spieler am Original geliebt haben, kehrt zurück: die Geschichte, die Charaktere, die Sprecher, das Stealth-Gameplay und die Musik – jetzt neu für moderne Hardware angepasst und mit einer bisher unerreichten Detailtreue.

Weitläufige Dschungel, Wälder und Sümpfe werden mit atemberaubendem Realismus zum Leben erweckt, während die Charaktere bis ins kleinste Detail lebensechte Ausdrucksformen zeigen, von ihrer Haut bis zu ihren Bewegungen. Diese Authentizität erstreckt sich auch auf die Kämpfe selbst, in denen Snakes Kleidung zerreißt und Wunden auf seinem Körper zurückbleiben, die so die Geschichte seiner Reise erzählen.

Jede Zwischensequenz und jeder Winkel der Welt wurde mit modernster Technologie verbessert, wodurch ein Klassiker neues Leben erhält, während sein legendärer Kern erhalten bleibt.