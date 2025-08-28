Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Xbox Series X|S und PlayStation 5 Grafikvergleich

Schaut euch einen Grafikvergleich von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 an.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater schleicht seit heute auf Konsolen und PC. Ein Grafikvergleich zum heutigen Launch gibt Auskunft über die technische Leistung des Spiels auf Xbox Series X|S und PlayStation 5|Pro.

Laut der Analyse von ElAnalistaDeBits hat die Xbox Series S gegenüber Xbox Series X und PlayStation 5|Pro nur einen Grafikmodus. In diesem müssen gegenüber den anderen Konsolen deutliche Abstriche bei Beleuchtung, Reflexionen und Schatten in Kauf genommen werden.

Auf der PlayStation 5 Pro wurde eine ungleichmäßige Leistung im Modus Qualität festgestellt, der zu viel interne Auflösung opfert, um 60 fps beizubehalten.

Ähnlich wie im Remake, sorgt Sonys PSSR auch in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater für Probleme, da es sich nicht richtig anpassen kann. In der Analyse heißt es, dass die PS5 Pro-Version eines Spiels erstmals weniger zu empfehlen sei, also die PS5-Version.

Diese und weitere Details gibt es im Video.