Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1: MSX-Versionen von Metal Gear 1 und 2 enthalten

In dieser Woche kündigte Konami die Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 an, die in diesem Herbst erscheinen soll.

Der japanische Publisher wird darin die Spiele Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty und Metal Gear Solid 3: Snake Eater anbieten. Bei den beiden letztgenannten Spielen handelt es sich um die Versionen aus der HD Collection von 2011, die es für Xbox 360 gab.

Außerdem gab man bekannt, dass die ursprünglichen Versionen von Metal Gear und Metal Gear 2: Solid Snake für den MSX-Heimcomputer ebenfalls in der Sammlung enthalten sein werden.