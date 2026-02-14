Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2: Grafikvergleich PS3 vs. PS5 mit MGS4 Remaster

Image: Konami

MGS4 Remaster im Grafikduell – PS3 gegen PS5: Der neue Vergleichstrailer zeigt, wie stark Guns of the Patriots heute aussieht.

Metal Gear Solid Master Collection 2 erscheint am 27. August 2026. Jetzt gibt es einen ersten Grafikvergleich zwischen PS3 und PS5.

Das neue „Metal Gear Solid 4 Remaster PS3 vs. PS5 Video“ zeigt eindrucksvoll, wie stark Guns of the Patriots technisch überarbeitet wurde. Das Video von ElAnalistaDeBits präsentiert direkte Szenenvergleiche zwischen der ursprünglichen PS3‑Version von 2008 und der kommenden Fassung, die erstmals moderne Hardware ausreizt.

Schon in den ersten Sekunden wird klar, wie groß der Sprung ausfällt: Schärfere Texturen, deutlich verbesserte Beleuchtung, stabilere Bildrate und modernisierte Effekte lassen ikonische Szenen wie die Schlachtfelder im Nahen Osten oder die düsteren Korridore von Shadow Moses in neuem Glanz erscheinen. Die PS5‑Version wirkt insgesamt klarer, kontrastreicher und näher an einer zeitgemäßen Präsentation.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 – Inhalt

  • Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
  • Metal Gear Solid: Peace Walker (HD Collection version)
  • Metal Gear: Ghost Babel
    *Die Versionen anderer Regionen von Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots können separat im Store heruntergeladen werden.
    *Metal Gear Solid: Peace Walker (HD Collection version) unterstützt Online-Gameplay für bis zu 6 Spieler.
  • METAL GEAR SOLID 4-Datenbank
  • Metal Gear Solid 4: Screenplay Book
  • Metal Gear Solid 4: Master Book
  • Metal Gear Solid: Peace Walker Screenplay Book
  • Metal Gear Solid: Peace Walker Master Book
  • Metal Gear Solid: Digital Soundtrack Vol.2
    *Über das Start-Menü im Spiel verfügbar.
    *Der Soundtrack kann über den im Spiel integrierten Player abgespielt werden.
  • Vol.1 Speicherstand-Bonus
  • Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots Bonus: GOLD-KörperCamo
  • Metal Gear Solid: Peace Walker (HD Collection version) Bonus: Uniform: GOLD

Hier gibt es das Vergleichsvideo zu sehen:

