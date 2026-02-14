Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2: Grafikvergleich PS3 vs. PS5 mit MGS4 Remaster

Metal Gear Solid Master Collection 2 erscheint am 27. August 2026. Jetzt gibt es einen ersten Grafikvergleich zwischen PS3 und PS5.
Das neue „Metal Gear Solid 4 Remaster PS3 vs. PS5 Video“ zeigt eindrucksvoll, wie stark Guns of the Patriots technisch überarbeitet wurde. Das Video von ElAnalistaDeBits präsentiert direkte Szenenvergleiche zwischen der ursprünglichen PS3‑Version von 2008 und der kommenden Fassung, die erstmals moderne Hardware ausreizt.
Schon in den ersten Sekunden wird klar, wie groß der Sprung ausfällt: Schärfere Texturen, deutlich verbesserte Beleuchtung, stabilere Bildrate und modernisierte Effekte lassen ikonische Szenen wie die Schlachtfelder im Nahen Osten oder die düsteren Korridore von Shadow Moses in neuem Glanz erscheinen. Die PS5‑Version wirkt insgesamt klarer, kontrastreicher und näher an einer zeitgemäßen Präsentation.
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 – Inhalt
- Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
- Metal Gear Solid: Peace Walker (HD Collection version)
- Metal Gear: Ghost Babel
*Die Versionen anderer Regionen von Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots können separat im Store heruntergeladen werden.
*Metal Gear Solid: Peace Walker (HD Collection version) unterstützt Online-Gameplay für bis zu 6 Spieler.
- METAL GEAR SOLID 4-Datenbank
- Metal Gear Solid 4: Screenplay Book
- Metal Gear Solid 4: Master Book
- Metal Gear Solid: Peace Walker Screenplay Book
- Metal Gear Solid: Peace Walker Master Book
- Metal Gear Solid: Digital Soundtrack Vol.2
*Über das Start-Menü im Spiel verfügbar.
*Der Soundtrack kann über den im Spiel integrierten Player abgespielt werden.
- Vol.1 Speicherstand-Bonus
- Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots Bonus: GOLD-KörperCamo
- Metal Gear Solid: Peace Walker (HD Collection version) Bonus: Uniform: GOLD
Hier gibt es das Vergleichsvideo zu sehen:
Weiß nicht find das irgendwie nicht dolle. Schon beim Trailer bei der Ankündigung fand ich die Grafik naja
Sieht halt etwas besser aus, mit besserer Beleuchtung und mehr Details, aber ansonsten nicht bahnbrechend.
Wir gamer sind mittlerweile jedoch auch schon stark verwöhnt mit opulenten Grafiken. Der Standart ist mittlerweile so hoch, das selbst kleine Ausreißer nach unten direkt regelrecht in der luft zerrissen werden.
Geht so, gab schon Spiele in der Vergangenheit, die bis heute noch super aussehen mit schlechteren Engines, hat auch viel mit durchdachtem Design zu tun, die Entwicklung ist heutzutage eher rückläufig, nur noch Realismus ist auch nicht das Wahre.
💯
Was erwartest du bei einem Remaster?
Ich hab ja nicht gesagt, dass es schlecht ist, ich finde es ok.
Naja weil nicht bahnbrechend klingt nach höherer Erwartungshaltung. Daher meine Rückfrage.
Bisschen schärfer, bisschen mehr Kontrast, nichts Weltbewegendes, aber immerhin überhaupt mal Guns of the Patriots spielen können als Xbox User 😄
Das ist tatsächlich der wichtigste Aspekt
Wie auch schon die erste Collection, hole ich mir auch diese D1.❤️
MGS4 endlich mit GS.😂👌
Besser als gedacht.
hoffentlich ist dann durch die höhere Auflösung das auf der Ps3 typische heftige Kantenflimmern weg
Für mich sind 50€ dafür einfach zu teuer warte da auf nen Sale max 30€ würde ich dafür ausgeben
So groß ist der Unterschied jetzt nicht 🤔
Ein Game was einfach nur den PC braucht 🙂 Da wird es denke ich zeitnah genug Mod`s geben die die Grafik deutlich aufwerten werden