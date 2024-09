Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2: Inhalte der Sammlung noch nicht entschieden

Bereits im März ließ Serienproduzent Noriaki Okamura von Konami durchblicken, dass es zwar eine Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 geben wird, allerdings noch nicht klar ist, welche Spiele sich darin befinden werden.

In der zweiten Episode der Reihe Metal Gear Production Hotline wurde Okamura nach dem Stand von Volume 2 gefragt.

Genaue Angaben konnte er immer noch nicht machen. Waren die Portierungen der Spiele für Volume 1 aufgrund vorliegender HD-Portierungen noch einfach zu handhaben, scheint es bei den anderen Probleme zu geben.

„Wir hatten HD-Portierungen von Metal Gear Solid 1, 2 und 3 – oder, sorry, nicht wirklich für 1, aber die anderen beiden. Aber die meisten Titel, die danach veröffentlicht wurden, hatten keine bereits existierende HD-Portierung, die wir verwenden konnten“, erzählte Okamura.

„Einige sind in HD, aber das wären alles sehr große Titel. Das bringt eine ganze Reihe von Problemen mit sich.“

„Bei all diesen Faktoren, die bei der Aufstellung zu berücksichtigen sind, wird es noch eine Weile dauern, bis wir uns ein klares Bild machen können, aber wenn es so weit ist, werden wir es euch hier mitteilen.“

„Wir haben den ersten als Volume 1 bezeichnet, also werden wir einen Volume 2 machen, so viel ist sicher. Wir sind auch besorgt darüber, dass Volume 1 einen ziemlich rauen Start hatte, mit all den Problemen, also werden wir alles tun, was wir können, um das nicht zu wiederholen, aber wir müssen einfach jeden bitten, uns Zeit zu geben.“

Es heißt also abwarten, bis man konkret sagen kann, welche Spiele in der Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 enthalten sein werden.