Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2: Konami verspricht: Es wird etwas Besonderes

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 Producer Noriaki Okamura: „Bitte noch ein wenig Geduld – es wird etwas Besonderes.“

Konami hat bestätigt, dass die Arbeiten an der Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 planmäßig voranschreiten. Producer Noriaki Okamura wandte sich an die Fans und bat darum, „noch ein wenig länger zu warten“. Das Projekt entwickle sich zu „etwas Besonderem“ und soll die Erwartungen der Community erfüllen.

Nach dem Release der ersten Collection, die Klassiker wie MGS1–3 bündelte, steigt die Vorfreude auf die zweite Volume.

Zwar gibt es noch keine offizielle Liste der enthaltenen Spiele, doch viele Fans spekulieren auf Titel wie Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Peace Walker oder Metal Gear Rising: Revengeance.

Konami versichert, dass die Serie mit größtem Respekt behandelt wird und man das Ziel verfolgt, sowohl Veteranen als auch Neueinsteigern die besten Versionen dieser Kultspiele zu liefern.

