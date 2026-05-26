Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2: Metal Gear Solid 4 zeigt sich erstmals im Gameplay-Video

Erstmals gibt es Gameplay-Material zu Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots innerhalb der kommenden Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 zu sehen.
Die Aufnahmen stammen aus einer aktuellen japanischen Sendung und liefern einen ersten Blick auf die Neuauflage des bislang nur für PlayStation 3 verfügbaren Serienteils.
Das gezeigte Material dürfte insbesondere für langjährige Fans der Reihe von Interesse sein. Metal Gear Solid 4 galt aufgrund seiner technischen Abhängigkeit von der PlayStation-3-Architektur lange Zeit als einer der schwierigsten Kandidaten für moderne Plattformen.
Die neuen Gameplay-Szenen deuten nun darauf hin, dass Konami die Portierung des Spiels für aktuelle Systeme erfolgreich vorantreibt. Konkrete technische Details oder Informationen zu möglichen Verbesserungen wurden bislang allerdings nicht genannt.
Offiziell hat Konami die Inhalte der Master Collection Vol. 2 bisher noch nicht vollständig vorgestellt. Das gezeigte Gameplay gilt jedoch als weiterer Hinweis darauf, dass Metal Gear Solid 4 ein zentraler Bestandteil der Sammlung sein wird.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nach dem Remake von Snake Eater hab ich wieder richtig lust auf Metal Gear 🙂
Vlt hole ich es mir.
Vol. 2 schon vorbestellt. Snake Eater habe ich letztes Jahr zum Launch direkt 2x durchgespielt. Bald geht es los mit der ganzen Reihe.😍
Na endlich MGS4 für die XBOX. Darauf habe ich nur 18 Jahre gewartet. Das verging ja wie im Flug. 😁
Darauf habe ich auch lange gewartet, nur ist das Interesse mittlerweile nicht mehr so hoch und spricht mich optisch nicht mehr so an. Werde es mir mal im Sale holen aber niemals zum Vollpreis.
Wahrscheinlich sieht das aber eh nochmal anders aus, wenn ich demnächst mit dem Remake von Teil 3 anfange. Hab schon ewig kein Metal Geat Spiel mehr gespielt aber war früher extrem großer Fan.
Ja nun haben wir so viele Jahre gewartet da gehen auch ruhig ein paar Monate bis zum Sale.
Grafisch ist es ganz ok gealtert wenn ich die Videos so sehe. Ich bin eh mit Ice Climber großgeworden und kann mich an so einer Grafik auf jeden Fall erfreuen.
Willst du die Teile also in der Chronologischen Reihenfolge spielen?
das wäre eigentlich ne gute Idee, auch wenn es sehr Zeitintensiv wäre. Ich habe alle anderen Teile meist mehrfach durch, ich kenne die „richtige“ Reihenfolge xD aber die Motivation wäre nicht mehr so hoch.
Ich hätte mir die Collection auch anders aufgeteilt, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Die Collection für die 360 war auf jedenfall deutlich besser.
Gedanken zur Collection:
Teil 1 wäre ein Remake noch besser gewesen als von Teil 3
Teil 2/3 habe ich beide min. 10 mal durch und alles freigeschaltet was ging
Teil 4: Noch nie gespielt
Teil 5: 2 mal durchgespielt
Peace Walker nur einmal und würde ich nicht nochmal anfangen wollen.
Ich hätte mir eher ein Remake von Teil 1 gewünscht, und das hätte Teil der ersten Collection sein müssen.
Von Teil eins das Remake gibt es ja Metal Gear Solid: The Twin Snakes. Aber leider nur für GameCube und Wii.
Wird auch Zeit, dass es auf Xbox kommt.
Sehr gut.
Wird endlich Zeit .
Bin gespannt
Werde ich nicht schauen. Möchte ich selber erstmal spielen und freue mich auf die Metal Gear Solid Master Collection 2. ❤️
Ich fand MGS4 schon damals stark, gutes Spiel.
Hab mir 2019 ne gebrauchte ps3 geholt um es endlich spielen zu können und fand das es vom Gameplay her nicht so gut gealtert ist.
Aber würd es wohl im Sale holen?
Im Sale bin ich dabei.