Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2: Metal Gear Solid 4 zeigt sich erstmals im Gameplay-Video

Erstmals gibt es Gameplay-Material zu Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots innerhalb der kommenden Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 zu sehen.

Die Aufnahmen stammen aus einer aktuellen japanischen Sendung und liefern einen ersten Blick auf die Neuauflage des bislang nur für PlayStation 3 verfügbaren Serienteils.

Das gezeigte Material dürfte insbesondere für langjährige Fans der Reihe von Interesse sein. Metal Gear Solid 4 galt aufgrund seiner technischen Abhängigkeit von der PlayStation-3-Architektur lange Zeit als einer der schwierigsten Kandidaten für moderne Plattformen.

Die neuen Gameplay-Szenen deuten nun darauf hin, dass Konami die Portierung des Spiels für aktuelle Systeme erfolgreich vorantreibt. Konkrete technische Details oder Informationen zu möglichen Verbesserungen wurden bislang allerdings nicht genannt.

Offiziell hat Konami die Inhalte der Master Collection Vol. 2 bisher noch nicht vollständig vorgestellt. Das gezeigte Gameplay gilt jedoch als weiterer Hinweis darauf, dass Metal Gear Solid 4 ein zentraler Bestandteil der Sammlung sein wird.