Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2: MGS4 kommt erstmals auf Xbox & Switch im August

Historischer Moment für die Serie: Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots verlässt die PlayStation‑Exklusivität und landet endlich auf Xbox und Nintendo Switch.

Konami bestätigt einen der größten Wünsche der Fans: Metal Gear Solid Master Collection 2 erscheint am 27. August 2026 für Xbox.

Die Sammlung erweitert die Neuveröffentlichungen der Reihe und bringt weitere Klassiker in moderner Form zurück.

Die eigentliche Sensation steckt jedoch im zweiten Teil der Ankündigung: Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots erscheint erstmals für Xbox und Nintendo Switch.

Damit endet nach vielen Jahren die Plattform‑Exklusivität des 2008 erschienenen PS3‑Titels – ein Meilenstein für die Serie und ein Moment, den viele Fans kaum für möglich gehalten hätten.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 – Inhalt

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Metal Gear Solid: Peace Walker (HD Collection version)

Metal Gear: Ghost Babel

*Die Versionen anderer Regionen von Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots können separat im Store heruntergeladen werden.

*Metal Gear Solid: Peace Walker (HD Collection version) unterstützt Online-Gameplay für bis zu 6 Spieler.

Metal Gear Solid 4: Screenplay Book

Metal Gear Solid 4: Master Book

Metal Gear Solid: Peace Walker Screenplay Book

Metal Gear Solid: Peace Walker Master Book

Metal Gear Solid: Digital Soundtrack Vol.2

*Über das Start-Menü im Spiel verfügbar.

*Der Soundtrack kann über den im Spiel integrierten Player abgespielt werden.

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots Bonus: GOLD-KörperCamo

Metal Gear Solid: Peace Walker (HD Collection version) Bonus: Uniform: GOLD

Mit der Master Collection 2 und der neuen Plattformverfügbarkeit von MGS4 öffnet Konami die Tür zu einer breiteren Zukunft für die Reihe und macht einen zentralen Teil der Metal‑Gear‑Saga endlich für ein größeres Publikum zugänglich.