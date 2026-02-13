Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2: MGS4 kommt erstmals auf Xbox & Switch im August

Konami bestätigt einen der größten Wünsche der Fans: Metal Gear Solid Master Collection 2 erscheint am 27. August 2026 für Xbox.
Die Sammlung erweitert die Neuveröffentlichungen der Reihe und bringt weitere Klassiker in moderner Form zurück.
Die eigentliche Sensation steckt jedoch im zweiten Teil der Ankündigung: Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots erscheint erstmals für Xbox und Nintendo Switch.
Damit endet nach vielen Jahren die Plattform‑Exklusivität des 2008 erschienenen PS3‑Titels – ein Meilenstein für die Serie und ein Moment, den viele Fans kaum für möglich gehalten hätten.
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 – Inhalt
- Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
- Metal Gear Solid: Peace Walker (HD Collection version)
- Metal Gear: Ghost Babel
*Die Versionen anderer Regionen von Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots können separat im Store heruntergeladen werden.
*Metal Gear Solid: Peace Walker (HD Collection version) unterstützt Online-Gameplay für bis zu 6 Spieler.
- METAL GEAR SOLID 4-Datenbank
- Metal Gear Solid 4: Screenplay Book
- Metal Gear Solid 4: Master Book
- Metal Gear Solid: Peace Walker Screenplay Book
- Metal Gear Solid: Peace Walker Master Book
- Metal Gear Solid: Digital Soundtrack Vol.2
*Über das Start-Menü im Spiel verfügbar.
*Der Soundtrack kann über den im Spiel integrierten Player abgespielt werden.
- Vol.1 Speicherstand-Bonus
- Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots Bonus: GOLD-KörperCamo
- Metal Gear Solid: Peace Walker (HD Collection version) Bonus: Uniform: GOLD
Mit der Master Collection 2 und der neuen Plattformverfügbarkeit von MGS4 öffnet Konami die Tür zu einer breiteren Zukunft für die Reihe und macht einen zentralen Teil der Metal‑Gear‑Saga endlich für ein größeres Publikum zugänglich.
17 Kommentare
Ich hoffe nur das sie dass Kapitel installieren vom Original nicht mit übernommen haben sonst sitzt man da ein paar Minuten und wartet bis es weitergeht 😅
MGS4 war das letzte herausragende Exklusivspiel von Playstation.
Ich werde es vermutlich nicht nochmal auf der Xbox zocken, aber das es jetzt offiziell dafür kommt zeigt einmal mehr, das es echte Exklusivspiele tatsächlich nur noch auf dem PC geben wird in Zukunft. Die Xbox Next wird die beste Investition in eine Konsole sein, die man machen kann. Das wird dem erfahrenen Gamer völlig bewusst sein.
Hört sich gut an metal gear geht immer.
Day one für mich. Darauf habe ich Jahre gewartet. Habe MGS4 nie gespielt.