Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2: Mit 4K und 60 FPS – So läuft MGS4 auf Xbox Series X, PS5 und Switch 2

Mit Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 erhält Metal Gear Solid 4 eine technische Überarbeitung für aktuelle Konsolen. Auf Xbox Series X und PlayStation 5 soll MGS4 dabei mit einer Auflösung von 4K und 60 Bildern pro Sekunde laufen.
Auch die Xbox Series S erreicht 60 FPS. Hier liegt die Auflösung allerdings bei 1440p.
Auf Nintendo Switch 2 werden im Dock ebenfalls 60 FPS geboten. Die Auflösung wird dabei auf 4K hochskaliert. Im Handheld-Modus sind 1080p bei 60 FPS vorgesehen.
Die ursprüngliche Nintendo Switch muss dagegen Abstriche bei Bildrate und Auflösung hinnehmen. Im Dock läuft Metal Gear Solid 4 mit 1080p und 30 FPS, während im Handheld-Modus 720p bei 30 FPS erreicht werden.
Die technischen Daten im Überblick:
- Xbox Series X: 4K / 60 FPS
- Xbox Series S: 1440p / 60 FPS
- PlayStation 5: 4K / 60 FPS
- Nintendo Switch 2 (Dock): 4K hochskaliert / 60 FPS
- Nintendo Switch 2 (Handheld): 1080p / 60 FPS
- Nintendo Switch (Dock): 1080p / 30 FPS
- Nintendo Switch (Handheld): 720p / 30 FPS
Damit erreichen Xbox Series X und PlayStation 5 bei Metal Gear Solid 4 die höchsten nativen technischen Eckdaten, während die Xbox Series S trotz reduzierter Auflösung ebenfalls 60 FPS bietet.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wer es noch nicht gespielt hat – unbedingt nachholen. Es lohnt sich definitiv.
Muss erstmal den alten Teil nachholen vom letzen Jahr 😅
Sollte niemanden überraschen.
Teil 1-3 müsste ich von Anfang an mal zocken, bevor ich Teil 4 anfange.
Das letzte große playstation Exklusivspiel welches seine Exklusivität verliert.
Und endlich darf Mister Hills es auch zocken , großartig!👏
Habe es damals schon auf der PS3 gezockt. 🤷
Müsste ich auch irgendwann nachholen 🤔😅
Wenn MGS4 fehlerfrei läuft, wird sich das sowas von hart und heftig reingegönnt. Nur deshalb habe ich mir damals eine PS3 aus der Videothek ausgeliehen
Spiele ich auf alle Fälle.
Will nur MGS4 haben.
Danke für die technischen Daten. Freue mich auf die Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. 🙂
Auf Teil 4 freue ich mich am meisten.Endlich auf der Xbox 🍿